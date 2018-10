El nuevo Ontiveros, al límite

El nuevo Ontiveros va al límite en cada partido. Ya no sólo es un futbolista que intenta filigranas y regates. Ahora se vacía, recupera balones, mete la pierna, ve tarjetas. Tanto está explorando esta nueva faceta que anda al borde la suspensión por acumulación de amarillas. Con la que vio ante el Albacete ya son cuatro amonestaciones. Si ve otra más en Elche, se perderá el siguiente partido por sanción. Ya se perdió la cita contra el Almería por la expulsión (por roja directa) sufrida contra el Alcorcón en La Rosaleda.

"Llevo cuatro amarillas y estoy apercibido, el míster decidirá el que juega y lo intentaremos hacer lo mejor posible. Estoy muy bien, el míster me dio plena confianza yo se la devuelvo en el campo", dijo ayer en una entrevista en Onda Cero Málaga. Y no se equivoca. Muñiz no está descontento con él ni mucho menos. Ve que va por el buen camino y agradece que se deje la piel en el campo. Otra cuestión es la lectura de partido y elección de jugada, en la que considera que debe mejorar. Pero pese a todo sabe que le aporta mucho al ataque y que si es aplicado en otras tareas será fundamental.

Ontiveros quiere jugar siempre, pero también entiende que eso es algo que debe decidir Muñiz, que el pasado viernes entendió que le convenía empezar con Dani Pacheco por las características del rival. El extremo marbellí se lo toma con mucha filosofía: "El míster cada fin de semana pone un once. Estamos todos peleando muy bien y mentalizados en lo que tenemos que hacer. Tenemos que estar concentrados. El otro día hizo cambios y me tocó salir desde el banquillo. La verdad que tenemos bueno jugadores en las bandas, intentamos estar todos muy activos para que al que le toque jugar lo haga lo mejor posible".

Pero fue con él en el césped con quien se terminó de levantar el partido. "La grada siempre ayuda y el equipo reaccionó muy bien al gol", dijo Ontiveros, que añadió en relación al córner que él mismo botó y supuso el 1-1: "Era una jugada preparada, aunque tendría que haber ido un poco más alto y al tocar Adrián ayuda".

Estuvo cerca de que terminase de reventar La Rosaleda con una acción personal marca de la casa en la que tras una conducción vertiginosa estrelló un disparo contra el travesaño. Para él no es algo tan destacable. Claro, le sale fácil. "La verdad que cuando le pegué pensaba que iba dentro, pero fue al larguero. Lo importante es que reaccionamos y los tres puntos se quedaron en casa", terminó quitándose importancia.

El 17, que heredó de Duda por iniciativa propia, también habló de un amigo, compañero y canterano que ha vivido algo similar a su situación: "Hablo mucho con Juanpi. Lo hemos arropado todos. Con trabajo y esfuerzo está dando resultados".

De la categoría, Ontiveros sigue el discurso oficial: "Segunda es muy complicada, con muchos equipos apretados y si no estas enchufado cualquiera te gana. Aunque lo conseguido no nos lo quita nadie, pero tenemos que seguir así. La verdad es que no nos esperábamos competir así".