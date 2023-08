Una ofensiva final sin quemar las naves

“Dos, uno o ninguno... O tres”. Es la respuesta en el Málaga cuando se cuestiona por cuántos fichajes se esperan en el último día del mercado... Que puede no ser el último. Y es que el mercado de todo aquel jugador libre que haya rescindido antes de este viernes a las 23:59 horas se prolonga. Y es una figura no descartada en el club. Para rematar la plantilla se manejan alrededor 500.000 euros dentro de los 2.6 millones de euros para jugadores del primer plantel que tiene presupuestado en sueldos para esta aventura en Primera RFEF. Ha habido un lógico descenso de la masa salarial con el descenso de ingresos.

El mensaje que transmite el Málaga es que se va a intentar reforzar el equipo con un par de piezas para el ataque, pero sin hacer locuras. Puede sobreentenderse que el ascenso no es perentorio para la supervivencia del club. Es viable, sostienen los responsables, aunque no se suba en las dos próximas temporadas. La situación societaria y judicial, no obstante, es una piedra grande en el zapato para la estabilidad. También es un ejercicio para quitar presión a la plantilla. Se recuerda aquella infausta presentación de las camisetas en la Plaza de la Constitución el verano anterior en la que se habló abiertamente de regresar a Primera. Y el equipo estaba técnicamente descendido un mes antes de acabar la Liga. Todo salió mal.

En ese equilibrio que oscila entre un club de la grandeza y dimensión del Málaga, ya con 16.000 abonados garantizados pese al palo durísimo, que debería ser un gigante esta categoría y el idealismo por intentar formar un proyecto que perdure y con identificación con gente de la casa es cómo se mueven los dirigentes malaguistas en estos momentos, a 24 horas del cierre del mercado. Se cerró la salida de Andrés Caro y parece complicada la de Loren Zúñiga. El ariete, internacional juvenil, ha estado en una montaña rusa desde que comenzó, de darse por hecha su salida a permanecer, que sí, que no... El mercado varía rápido, pero la realidad es que un día antes en el Málaga la sensación era que el internacional sub 19 español no saldría porque no se daban las condiciones.

En los últimos días han llegado proposiciones por varios jugadores al club, agentes que han querido sacar del Málaga a sus representados, pero no se ha dado luz verde. Tampoco al joven Izan Merino, previo paso por la jueza Ruiz González, que con las ventas de Calvo y Cristian entendía que ya estaba cubierto el presupuesto de ventas. La oferta del Madrid se entendió “ridícula”, muy lejos de los tres millones de euros de cláusula. La confirmación de la inyección de los dos millones de euros de Iván Jaime (diferidos en cuatro temporadas) no cambia sustancialmente la manera de pensar en las oficinas de Martiricos, que, no obstante, se prestan a vivir una jornada frenética. A Loren, director deportivo, le toca pagar las pizzas por ser el último en llegar.