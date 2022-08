Guede: "Voy a seguir en mi línea"

El Málaga ganó su primer partido de la temporada. Después de dos derrotas y encenderse las primeras alarmas en el inicio de Segunda División, el equipo malagueño se plantó con seriedad y solidez en Anduva. Metió las que tuvo, con gol de los dos delanteros, y se llevó tres puntos primordiales. Aún queda toda la campaña por delante, pero era necesario aplacar el ambiente de nerviosismo existente después de las expectativas que se habían generado tras la llegada de futbolistas de calibre este verano. Pues el primer triunfo ya es una realidad y puede ser la pista de despegue para el conjunto blanquiazul.

Una figura muy cuestionada, la que más, era la de Pablo Guede. El entrenador salió señalado después del contundente tropiezo en La Rosaleda frente a Las Palmas. Hay que recordar que lleva piedras en la mochila del curso anterior y que la presión es grande por el proyecto. Mantenía la tranquilidad el argentino, que era cuestionado por lo que supone esta victoria. "No me cambia ni lo que pasó la semana pasada ni el triunfo de hoy. Voy a seguir en mi línea porque estoy convencido de lo que tenemos que hacer y la manera de lo que tenemos que hacer. Seguir teniendo paciencia, seguir creciendo como grupo y equipo y a partir de ahí los resultados dirán", comenzaba.

El técnico explicaba lo que había pasado con Jonas Ramalho, que se tuvo que marchar lesionado antes del minuto 20 del encuentro. En un corte se rompió y tuvo que abandonar el césped. Luego Guede daba explicaciones sobre lo ocurrido. "Se nos lesionaron tres centrales en cuatro días. Burgos, Unai y ahora Ramalho. Esto me refuerza lo que vengo diciendo desde el principio. Creo que tenemos una gran plantilla, muy compensada en todos los lados, que a falta de tres centrales pudimos seguir defendiendo con la seriedad que lo hicimos y lo bien que lo hicimos. No sé qué tiene Ramalho, se acaba de lesionar, creo que no es mucho. Pero no lo sé", expresaba.

Al descanso también se quedó en el vestuario Luis Muñoz, que había salido por Ramalho. Las razones también las ofreció el entrenador malaguista, también preguntado por el capitán malagueño. "Luis en el tiro que pegó se tocó el abductor y para no gastar una ventana preferí hacerlo en el entretiempo para después en el segundo tiempo tener dos ventanas de cambio", respondía, para reconocer las preguntas que le había hecho a Javi Jiménez, goleador de la tarde: "Me habló muy bien, quiere mucho a este club".

Rubén Castro y Fran Sol vieron puerta, dos jugadores fundamentales para el Málaga. Pablo Guede daba tranquilidad. "El partido lo abre Javi Jiménez, la recompensa al trabajo que hacen la van a tener Rubén Castro y Fran Sol. Estoy segurísimo. No sólo metió Rubén, Javi y Fran también", cerraba.