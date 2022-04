Guede: "Me quedo con la actitud de los jugadores"

El Málaga de Pablo Guede se estrenó con un empate en La Rosaleda. Un partido con muchas alternativas que terminó en igualdad. "Fue un partido tremendo de los dos equipos. Creo que por momentos pudimos contrarrestar al Valladolid, por momentos no lo pudimos dominar porque tiene un juego muy bueno. El punto es justo. Cuando te pones 2-0 crees que lo tienes ahí, pero con un equipo como el Valladolid, con 25 goles en los últimos 11 partidos, no es fácil. Generamos, no nos quedamos con el empate, para poder hacer algún gol más. Ellos también lo tuvieron. Más que nada me quedo con la actitud y el querer de los jugadores. No podemos bajar ni esto la intensidad, la entrega", comenzaba en rueda de prensa el argentino.

"De ahí no va a bajar. Pero no porque yo lo diga, ellos quieren. Todo lo que pasó es una caricia que ellos necesitaban, de la gente y de todos. Se volcaron. Tiene que ser de dentro hacia afuera. Si el equipo no hubiera corrido así hubieran sido 20.000 que nos hubieran puteado. Entonces a eso es a lo que voy. Hay que seguir metiendo a todos para seguir sumando puntos que es lo que nos toca", explicaba el entrenador, que incidía: "Yo no tuve que resetear nada. Les puse una raya, de acá para arriba. No podemos bajar lo que hicimos. Podemos ganar, perder o empatar porque es fútbol, pero de ahí para arriba".

Una semana que fue un torrente de emociones para el técnico. "Difícil quedarse con uno sólo porque las emociones son encontradas. Uno tiene que estar centrado en el partido al 100% como lo estuvimos con el capi. Pero ver a la gente cómo empujaba, esa última falta que explota. Se te ponen los bellos de punta. Pero seguramente vamos a pasar por más momentos de eso si seguimos teniendo la entrega que estamos teniendo, lo tengo claro. Solamente palabras de agradecimiento a todos", afirmaba, dando el mérito al vestuario: "Toda la responsabilidad es de los jugadores. Son ellos. Yo los había visto así desde el primer día que llegué. Y lo del entrenamiento lo volcaron en la cancha. Soy un convencido de que son los jugadores. Ver a los chicos tirarse al suelo, recuperar las pelotas... Eso tiene que ser el Málaga, los jugadores tienen que transmitir esto a la gente. Luego puedes ganar, empatar o perder. Pero esto es todo de los jugadores".

Guede analizaba el encuentro. "El Valladolid ataca por todos lados, por derecha, por izquierda, por dentro. Tiene jugadores desequilibrantes en todas las líneas. Lo que no nos podemos permitir es el primer gol, ahí tenemos que mejorar, tenemos que dar un paso adelante. A nosotros no nos pueden meter un gol así, es una cosa que tenemos que trabajar sí o sí", decía, para hacer hincapié en la actuación grupal: "El arquero está para parar. Yo resaltaría al equipo, no a un sólo jugador. Si vemos las ocasiones del Valladolid partido tras partido, también es mérito de los futbolistas, de todo el equipo, de poder contrarrestar sus virtudes. Cuando tuvimos paciencia con la pelota siempre les llegamos abajo de la portería como para poder meter algún gol más. Yo destacaría a todos".

El argentino está tranquilo con al forma física de la plantilla. "No me preocupa nada porque llegué y lo que vi en los partidos me lo transmitieron en la cancha. Estamos capacitados para hacer ese esfuerzo físico. Si no no se lo exigiría porque se me terminarían rompiendo todos o tendría que hacer cinco cambios juntos. Les exijo porque sé que lo pueden dar, sé que lo tienen y sé que físicamente están muy bien", terminaba el entrenador del Málaga, con la mente en lo que viene: "Nosotros ya tenemos que estar pensando en el Leganés, nosotros a lo nuestro. Lo mejor es no depender de nadie más, depende de nosotros estar más arriba o más abajo. Tenemos que pensar ya en el Leganés, cómo vamos a ganar, cómo nos pueden ganar. Ese tiene que ser el camino de estas siete semanas que nos quedan. Luego veremos donde nos pone la liga. en el 90% de las veces te pone donde tienes que estar".