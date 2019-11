Pacheta: "El ambiente en La Rosaleda es maravilloso"

Pacheta repartió halagos para el Málaga en la previa y la rueda de prensa posterior al empate ante el Elche también estuvo plena de piropos para el equipo malagueño. "Lo que nos cuesta conseguir en 70 minutos... no diría desperdiciado. Pero el Málaga estuvo muy efectivo e intenso. Ya dijimos que es un gigante que no está bien. El ambiente de aquí es maravilloso. El Málaga fue muy efectivo y muy intenso. Esto es fútbol en su plenitud, el ambiente fue excelente. El Málaga es un gigante, ya lo dijimos en la previa, aunque ahora no está bien. Es difícil sostener al Málaga desbocado. La afición aprieta... ¡cómo aprieta!. Tenemos que poner en valor el partido que hemos hecho", comenzó el entrenador.

"El partido del Elche fue de mucho nivel. Claro que estamos jodidos porque nos empataron cuando íbamos 1-3. Tengo la sensación de que se nos escaparon dos puntos, aunque al final estaba rezando para que acabase el partido", aseguró el técnico del conjunto ilicitano, que siguió: "Todos tenemos que aprender de este partido, pero fue de mucho nivel. Es muy difícil sujetar al Málaga desbocado. Tiene muy buenos futbolistas y una afición que aprieta. Eso transmite energía al equipo. Debemos poner en valor la dinámica que llevamos. No debemos olvidar quienes somos, ni pensar en cosas como el play off".