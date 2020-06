Manolo Gaspar y el enroque de Mikel Villanueva

La semana pasada el Málaga fue anunciando poco a poco la extensión de los contratos de cinco futbolistas de los seis que acaban el 30 de junio. Luis Muñoz, Lombán, Aarón Ñíguez, Sadiku y Buenacasa. Prórrogas que cuentan además con el hecho de que serán a coste cero. Pero no hubo fumata blanca con Mikel Villanueva. El venezolano no lo ve claro. Manolo Gaspar, director deportivo de la entidad, espera poder convencer al internacional vinotinto, aunque comprende su postura.

"Él me dice que lo tiene que pensar porque no es una decisión fácil. Mikel Villanueva es un jugador que siempre ha demostrado compromiso con el club. Siempre ha estado a disposición de ayudar, ha sido un gran profesional y tiene mis respetos. Sea cual sea su decisión, es respetable. Yo le pido una serie de cosas y es muy respetable su decisión. Yo, con mis armas, tengo la posibilidad de intentar convencerlo como pueda", apuntó el director deportivo en SER Málaga, donde añadió: "Para nosotros es un palo gordo si no continúa, pero vamos, es uno más de los muchos que llevamos y nada más. Confío en poder llegar a un acuerdo con él en el que también se sienta seguro. Él está entrenando muy bien, como uno más. Si el míster lo decide, puede jugar hasta el 30 de junio".

Con los demás le resultó más sencillo: "Por el nivel de compromiso que tienen los jugadores, lo veo lógico. Yo también lo habría aceptado, no iba a bajarme a mitad de camino, pero cada futbolista es un mundo. Entiendo a todos. Me han puesto las cosas muy fáciles, algo bien estaremos haciendo. ¿Qué les he ofrecido? No les he ofrecido, les he pedido que terminen con nosotros el campeonato, que les necesitamos. Ha sido fácil, tampoco hemos necesitado mucho. Con los cedidos también hablé con sus clubes y lo entendieron. La verdad es que no es fácil porque no tenemos unas directrices marcadas ni una norma. Si existiese una que obligase a los jugadores a finalizar los campeonatos, no tendríamos problemas por el tema de fichas y demás. Como está todo en el aire, son negociaciones individuales y cada club ofrece una cosa".

El ejecutivo paleño se cortó a la hora de hablar de lo que pueda suceder cuando finalice el campeonato: "Eso es una negociación que yo tengo con ellos que no voy a decir. Cada jugador del club ya sabe cuál es su escenario. Ellos saben lo que pienso y lo que podemos llegar a ofrecer".

Se detuvo para destacar el caso de Aarón Ñíguez: "Fue muy claro, me dijo que no quería nada y que cualquier cosa que yo le pudiera ofrecer que se la diera a cualquier trabajador del club. Y que no había más nada que hablar, que está encantadísimo aquí y que quiere continuar. Siente por parte de todos un cariño importante. Cree que está en el mejor club posible en este momento de su carrera. Estoy contentísimo con él y no tendría problema en que continuara aquí".

Otra cuestión que enorme relevancia para el Málaga es conseguir que permitan convocar y utilizar a más canteranos durante los partidos: "Todavía no hemos recibido nada. Yo, por mi parte, por lo que hablo con Rubiales, me entiende y ve las cosas con un sentido, pero las categorías profesionales no dependen sólo de Federación, también de LaLiga, tiene que haber un consenso. Por lógica, si ampliamos número de cambios y de convocados, por lógica también debería ampliarse de manera excepcional todo. En Segunda B y Tercera lo han hecho. Estamos esperando a que nos digan algo del fútbol profesional. Pronto tendremos noticias".

El director deportivo blanquiazul continuó: "Rubiales ni es colega mío ni le tira la piedra a nadie. Con LaLiga también tenemos buena comunicación. Peleamos por lo nuestro como los demás pelean por lo suyo. Pero te pueden venir tres lesiones y un repunte de COVID y no puedes completar una convocatoria. Puede pasarle a cualquiera, no sólo al Málaga. LaLiga tampoco me ha dejado claras muchas cosas. Estoy a la expectativa, tienen mucho follón y están tratando cada tema con mucho sentido, viendo todos los puntos de vista. Dependemos de ellos. No lo sé".

El jeque Al-Thani ha criticado recientemente la decisión de renovar a Sergio Pellicer. Manolo rompe una lanza por su entrenador: "Sergio Pellicer se ha ganado en el campo lo que tiene, quizás esté peor pagado de lo que merece. Pero también es su oportunidad. Sabe muy bien dónde está. No hay nada que no se haya ganado en el campo".

Vuelta a la competición

"Veo a los jugadores muy bien. Pero no es una sorpresa porque sé cómo han trabajado durante el confinamiento y después a la vuelta. También cómo han preparado cada entrenamiento el cuerpo técnico con todo el lío del protocolo y con todas las condiciones que teníamos. Los jugadores han venido a un nivel fantástico. En muchos entrenamientos Pelli tiene que ir parando a los jugadores. Tienen unas ganas tremendas. Todos se ven con opciones porque todos tienen opciones".

Compromiso

"Mi comunicación con los jugadores es constante, intento no guardarme nada y que sepan la verdad. Son jugadores súper maduros y quieren conseguir el objetivo. Saben lo importante que es lo que pase en el campo para el futuro de todos. Lo he dicho muchas veces, los jugadores son lo mejor que tenemos en este club".

Adaptación

"Estoy con ganas de que empiece el tema. Nervioso no, pero sí expectante porque no sabe uno lo que se va a encontrar en este nuevo fútbol. Varias reformas, intentamos ajustarnos 100 por 100 a los protocolos de LaLiga, creo que estamos a la altura de lo que nos piden. Es verdad que tenemos unas instalaciones muy buenas y un equipo de mantenimiento muy eficaz que lo soluciona todo rápido".

Dani Pacheco

"Tiene molestias en su talón. Tuvo un problemita, luego un golpe. Dani siente dolor y mientras lo tenga, no puede estar. El chaval no lo está pasando bien porque él también quiere estar y lo está pasando mal".

Afición

"Tenemos que trabajar en todos los escenarios posibles, para eso estamos ahí. Haremos lo que nos digan las autoridades. Si nos dicen un 30%, pues habrá que ver la fórmula para todo el mundo esté contento, aunque siempre habrá quien no lo esté. Habrá de tratar de ser lo más justos posibles".