2.000 personas despiden a Manolo Reina antes de llegar al Málaga CF

El primer fichaje del Málaga CF con vistas a la próxima temporada es Manolo Reina. Todavía no es oficial y se sigue esperando a que el club anuncie su incorporación y la fecha de su presentación en La Rosaleda. Pero el portero de Villanueva del Trabuco tenía que solucionar algunas cuestiones. Para empezar, tocaba despedida a lo grande en Mallorca, con 2.000 personas deseando darle las gracias por un lustro de alegrías.

Dos millares de personas aproximadamente se citaron en las gradas de Son Moix para despedir tanto a Manolo Reina como a Salva Sevilla, dos pilares fundamentales de la historia reciente del club bermellón. Ambos acaban sus contratos este próximo 30 de junio y pondrán rumbo a sus nuevas casas. El almeriense será rival de Reina después de firmar por el Alavés, que ha descendido a LaLiga SmartBank.

Que reúnan a tanta gente sirve para aproximarse al concepto que la afición mallorquina tiene de ambos. "Muchas gracias a todos los que habéis venido hoy es un día un poco complicado para mí y para mi familia. Nos vamos de un sitio donde desde el primer día nos han tratado como uno de vosotros. Vine hace cinco años en momentos muy complicado. He vivido situaciones maravillosas y me habéis tratado genial. Me voy con la satisfacción de haber llegado en Segunda B y dejar el equipo en Primera. No tengo palabras, de verdad", dijo Manolo Reina en Son Moix. Ahora le toca volver a Málaga, su casa, para intentar ser profeta.