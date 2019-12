Luis Hernández fue uno de los jugadores más destacados del Málaga en el partido contra el Tenerife. El madrileño ejerció de líder de la defensa y explicó brevemente el partido. Dejó claro en zona mixta que han encontrado una manera de encarar los encuentros más inteligente: “Está claro que para nosotros la clasificación es anecdótica. Estamos contentos por el partido del equipo. Hicimos muchas cosas bien y es motivo de orgullo. Ahora tenemos que prepararnos para ir con todo a Extremadura y ganar. Seguir siendo sólidos atrás es la manera de sumar, ya son dos partidos. Nos está costando tener la racha de partidos seguidos sumando y esperemos que sean lo que vienen ahora. Nos quedan dos y queremos seis puntos”.

Del juego, añadió:“Sabemos que en casa el comienzo debe de ser arrollador, que la gente se sienta identificada. Hoy –por ayer– vino refrendado con el gol y eso ayuda. Ellos nos apretaron pero no sufrimos mucho. Tenemos que saber que no podemos dominar los 90 minutos y cuando no dominemos tenemos que saber defender. Para nosotros es fundamental la afición en este año tan complicado que estamos viviendo y que vamos a vivir. Necesitamos que la grada este identificada y que viva los partidos como lo vivió hoy [ayer]”.