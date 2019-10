El portero juvenil del Málaga Daniel Strindholm, con Suecia sub 19

Nueva perla del Málaga con compromisos internacionales para esta nueva fecha FIFA. En este caso no afecta al primer equipo sino a la cantera, pero no deja de ser una nueva muestra del talento que todavía hay en La Academia blanquiazul. El portero Daniel Strindholm se marcha con Suecia sub 19 para disputar el Torneo Tres Naciones.

El cancerbero juvenil defenderá la meta de la selección sueca en un pequeño torneo en el que tendrá que medirse a Islandia (viernes 11 de octubre) y a Finlandia (domingo 13 de octubre). Este prometedor guardameta ya se ha entrenado en alguna ocasión con el primer equipo y se le ha visto en convocatorias del Atlético Malagueño.