Héctor Hernández: "Vengo para ser delantero y marcar muchos goles"

"Me caracterizo por jugar como delantero, en el Albacete tuve una temporada que jugué en banda e hice bastantes goles. Pero vengo con la expectativa de jugar de delantero y marcar muchos goles". Héctor Hernández llega con ganas a Martiricos y en su carta de presentación lo dejó claro.

El joven atacante canario fue presentado de manera oficial con el Málaga en la sala de prensa de La Rosaleda. No tuvo dudas cuando se enteró del interés: "Yo sabía que el Málaga se había interesado en mí y yo no dudé en aceptar. Estoy muy contento e ilusionado. Espero aportar lo mejor de mí y dar lo mejor para el club".

El director deportivo del Málaga resultó clave en esta operación: "Caminero ha sido el que ha apostado por mí y me conoce desde hace tiempo de la cantera del Atleti, me toca devolver la confianza que ha depositado en mí. La ilusión y las ganas con las que vengo serán un plus para mí y para el equipo".

Evidentemente, Héctor no esconde que firmar por el Málaga es un gran paso en su carrera: "Primero quiero agradecer a Elche y Albacete darme la oportunidad de jugar en Segunda. Para mí esto es un reto mayor, estoy en el Málaga. Un club con más expectativas. Tengo ganas de competir y de conocer compañeros y entrenador".

El curso pasado no tuvo unas cifras altas en cuanto a goles, pero el chico afirma que eso puede cambiar: "El año pasado y en el Elche no fueron muy buenas para mí en lo personal. Pero estoy capacitado para hacer una gran temporada aquí. Han pasado circunstancias en esos años, no me pude sentir importante en esos equipos. Vengo con mucha confianza".

Héctor Hernández, por su parte, comentó que llega como cedido sin opción de compra por parte del Málaga.