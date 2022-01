En directo, la presentación de Natxo González como entrenador del Málaga CF

Natxo González

"Si no hay estabilidad defensiva, hay problemas. Somos un equipo vertical, con mucha energía. De tener mucha energía se puede canalizar mejor, con un poquito más de pausa. Pero es una gran virtud. De mucho a poco puedes cambiar. Pero si no lo tienes es imposible. Es posible canalizar mejor con más juego posicional. Alternar ese vértigo con parar y respirar. Son jugadores que van, y van y van. Pero a veces te atropella. A veces hay que respirar y dar calma".

Manolo Gaspar

"Para la tipología de jugador, con mucha gente por dentro con buen trato de balón, movilidad, velocidad por banda, características ofensivas, Natxo era lo mejor".

"Se nos olvida que el año pasado casi desaparecemos, cuando tuvimos límite salarial de Segunda B. Ahora pensamos que tenemos lo del Almería y no. Los jugadores que pueden venir cuesta trabajo. No tenemos esa fuerza económica para pelear con grandes clubes. TEnemos la fuerza del Málaga y que la gente nota que hay un club en crecimiento. No podemos hipotecar el club y si no hay jugadores mejores no vamos a fichar. Tenemos una plantilla amplia y jugadores de cantera que aprietan. El mercado está abierto y yo estoy activo. Puede pasar de todo".

Natxo González

"¿Qué voy a exigirle a Manolo ahora? Ellos saben mejor que nadie lo que hace falta o lo que sobra. No estoy en disposición de exigir. Hablamos de lo que yo creo, pero ya está. Lo que tienen intención de hacer está bien hecho. Conocen mucho mejor a la plantilla de lo que la conozco yo. No puedo pedir nada. No me ha dicho que nadie vaya a salir o dejar de salir".

"Con Jaume Delgado y mi incorporación más los que ya habían seremos el cuerpo técnico".

"Sé lo que es La Rosaleda, he estado como visitante, he visto muchos partidos por la televisión. Lo mejor de los clubes es la afición, es la que está. Mi máximo respeto por la afición. Una de las cosas buenas de este trabajo es que podemos hacer feliz a mucha gente. Es lo que conlleva el mundo del fútbol. Tenemos la posibilidad de hacer feliz a la gente. Es la motivación por la que trabajas. Es ver caras de niños felices con sus familias. Es así, La Rosaleda es exigente porque tiene que serlo. Tenemos que provocar que estén contentos y que estén felices y que se sientan orgullosos de nuestra actitud. Conocidos tiene uno por toda la geografía y te explican cómo es".

Manolo Gaspar

"Funes y Bravo, destaco su trabajo y profesionalidad, no podía irme de aquí sin decirlo. Me preocupa el ambiente de La Rosaleda, lo que se crea es decisivo, sobre todo es un equipo joven. Málaga es una plaza exigente para todos. Todos tenemos que trabajar para mejorar cada día. La única forma, eso sí, de hacer algo bonito y remar en una dirección. Cuando estuvimos al borde del descenso nos dimos cuenta de que la única manera era estar todos juntos. Me niego a autodestruirme, la afición de Málaga sabe que es momento de estar en el equipo. El equipo le necesita, pero claro, tenemos que devolverle cosas a la gente".

Natxo González

"Hay que intentar mejorar lo que se hizo la temporada pasada. Ir haciéndolo cada vez mejor. ¿Por qué no puedo soñar? Es gratis y a mí me motiva. A ver hasta dónde llegamos. A partir de ahí, partido a partido. Lo que me obsesiona es cómo poder ganar el domingo. Cuando me meto en la cama uno sueña y hay sueños profesionales y personales".

"Están saliendo muchos jugadores de la cantera. Están ofreciendo un gran nivel. Siempre históricamente ha tenido Málaga una buena cantera. Ayer por la tarde con Funes y Bravo hablé, qué habían hecho. Tengo que sacar la información de los que más conocen. Tengo que filtrar la información porque me puedo volver loco, es muy repentino. Le doy mucho valor a la cantera, es un factor importante. A los equipos les da muchas cosas, frescura, sentimiento y muchas cosas".

"Empezamos a ver cosas del Mirandés para estar lo mejor posible. Su virtud es que de medio campo hacia arriba son muy desequilibrantes. Por un lado, hablamos de conseguir esa solidez defensiva. A ver si podemos empezar desde el domingo. Vamos a intentar que tenga el menor desequilibrio posible teniendo lo máximo el balón nosotros. Es lo que haremos más hincapié. Desde fuera conoces a los jugadores, están todos enchufados, es un nuevo jefe y se aprietan los dientes. Magnífica actitud, con mucha energía y ganas de trabajar. Vamos viendo, conoces a la mayoría. Vadillo, Kevin, Brandon... Cuando estás en este mundo conoces a los jugadores. Hay muchos jugadores de la base muy interesantes. Me gustan los que viene de abajo pegando fuertes".

Manolo Gaspar

"Mi trabajo es conocer el mercado de entrenadores, saber qué técnico se adapta mejor a la plantilla que tienes. Hemos acertado, está todo iniciado y era clave que el entrenador se pueda adaptar bien a la clase de jugadores. Podemos planificar a tres años, pero el fútbol es día a día. Los resultados y el entorno hacen que se tomen decisiones, no es el primer ni el último club".

Natxo González

"Hablamos de muchas cosas, intercambiamos mucha información. Estará eternamente agradecido, siempre podré decir que entrené al Málaga. Ahora hay que dar confianza, tener resultados, es mi responsabilidad. Devolver al club a lo que me ha dado. La idea es cada año ir siendo mejores, sobre todo a nivel clasificatorio. Las cosas principales son los resultados y tratar de mejorar lo que se hizo el año pasado".

Manolo

"Después de las lesiones teníamos claros cómo reforzarnos. No tenemos mucha fuerza en el mercado, ya hicimos dos operaciones y nos adelantamos. El mercado está vivo, estamos trabajando y puede pasar cualquier cosa. Antoñín lleva mucho tiempo jugando al fútbol, pero es una chaval, tiene dudas y malos momentos. Si la pandemia mundial de las redes sociales la utiliza mal pasa lo que pasa. Antoñín hizo un gran esfuerzo por venir, igual que el Málaga para que viniera. Es un club exigente para los jugadores. Si no pasa nada, no irá a ningún lado y es jugador del Málaga porque él quiere serlo".

Natxo González

"Los jugadores llevan una semana atípica, complicada. Después de un resultado contundente, una destitución, entrenar con el técnico del filial, ahora vengo yo... Quizás no tengas el foco en el partido más importante. Yo lo que pienso del equipo y lo que creo que debemos meter en matices se lo he dicho para el partido del domingo, sin dar demasiada información, cambiar demasiado".

"Cuando uno está inactivo, haces seguimiento en este caso de Segunda. Vas haciendo tus apuntes de cada equipo. A partir de ahí te vas centrando en equipos que crees que te muestras más interés, vas teniendo informes de los equipos. Cuando ya tienes una llamada de que hay una posibilidad ya centras más en eso. Te haces tu diagnóstico, pero a ver ahora si es real en el día a día. A partir de ahí, en función de ese diagnóstico, centrándose en todo lo que se pueda mejorar. Este equipo tiene una energía increíble debido a su juventud y hay que aprovecharlo".

"Es un reto y una oportunidad para mí. Es una opción de seguir creciendo, tengo una edad pero no dejo de aprender. Vengo a conocer Málaga también, que siempre me hablaron muy bien. Es muy importante en mi trayectoria, vas recogiendo lo que vas sembrando. El trabajo recompensa con retos como venir a Málaga. Para llegar aquí hay que trabajar mucho".

"La historia del Málaga está ahí, es imborrable. Es orgullo y satisfacción estar en un club de esta historia. Es muy motivante. Tienes mucho responsabilidad. Hay mucha grandeza y tienes esa responsabilidad. Hay que avanzar, tener victorias y ayudar al equipo en esa progresión. Hay que vivirlo desde dentro. En cuanto al mercado había alguna idea inicial, ahora veremos".

"No voy a decir si va a haber cambios en la portería. Estoy recién llegado, como entrenador he visto muchos partidos de la categoría, muchos del Málaga. Desde fuera puedo tener unos diagnósticos aproximados. Hay unos números que dicen cosas, pero al jugador lo conoces en el día a día. Sí es obvio que el entrenamiento es el de hoy y de mañana, no hay más. No hay que revolver mucho todo, hay que aprovechar cosas que se estaban haciendo muy bien con el mister anterior. Tenemos que mantenerlo y mejorar en lo que tenemos dificultad. El conocimiento entre hoy y mañana es lo que tendremos que plasmar más lo que ya sabía de antes".

"El partido a partido es la realidad, está de moda. Uno tiene que ser ambicioso, tiene que haber ilusión, es un club muy grande el Málaga, todos lo sabemos. Estoy recién llegado y lo más importante es hacer algo para ganar el domingo. Lo fundamental es el trayecto, el día a día, para conseguir esos objetivos a medio plazo. Se creó una base la temporada anterior en una situación bastante límite y a partir de ahí cada año es ir creciendo. Nunca renunciaremos a nada. Tenemos que ser ambicioso. El objetivo primordial es ir dando pasos adelante a raíz de lo creado".

"El objetivo es ganar, hay muchos caminos para conseguir las victorias. Es verdad que en Coruña y Zaragoza la apuesta hacia esa estructura de rumbo fue así, no siempre será igual. Sí hay una idea por detrás, que será la misma, pero no la estructura. Siempre partiendo de esa idea, queremos ser un equipo que lleve el control del juego y ser lo más dominante posible. Lo que tenemos claro es que tenemos que conseguir mayor solidez defensiva, que es el mayor problema. Queremos que el partido sea lo que quieras. Queremos tener más el balón, dominar el juego posicional, pero si no estamos bien habrá que correr y defender. Esa regularidad defensiva que falta es lo principal":

"Gracias. Es un contrato privado, lo importante es el presente, el medio plazo. Es que estemos a gusto las dos partes, el entorno. Por encima de los contratos está la relación entre ambas partas. El objetivo final es conseguir buenos resultados".

Comienza Manolo Gaspar presentando al nuevo técnico

"Darle las gracias a Natxo por creer en lo que tenemos y podemos ofrecer, por las facilidades que nos ha dado, por la ilusión que nos transmite".

Tras su primer entrenamiento al frente del Málaga CF, Natxo González es presentado como nuevo entrenador del equipo de Martiricos. Sin mucho tiempo, el próximo domingo dirigirá en Anduva su primer encuentro.