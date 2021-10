El presupuesto de la cantera del Málaga CF, por debajo del millón de euros

En el Málaga no corren buenos tiempos en lo económico, no se descubre nada, pero no deja de llamar la atención que el presupuesto para La Academia sea tan austero. Menos de un millón de euros tiene el club de Martiricos para su cantera. Lejos quedan los días de vino y rosas, cuando se tuteaba a las mejores canteras de España y Europa. Aun así, con mucho trabajo y dedicación, el club sigue teniendo en su base un manantial casi inagotable de talento.

“Por debajo del millón. El primer día que llegué hablábamos de un presupuesto sobre los seis o siete, las cuentas son muy diferentes. Bastante menos. Yo trabajo con el presente. Si viene algo más mejor, pero trabajo con lo que tengo”, confesó Duda, director de La Academia del Málaga en una entrevista en Radio Marca, donde continuó poniendo la situación actual de la cantera en contexto: “Lo importante aquí es querer estar y trabajar el día a día. Hay que echar muchas horas, poco descanso y cercanía con los niños y sus padres. A partir de ahí los padres y los representantes deciden. Nos ha tocado la parte mala en el apartado económico, pero sin dinero también se pueden hacer muchas cosas”.

"Nosotros aquí teníamos desde infantiles gente que nos costaba un pastón. A día de hoy, el infantil no nos cuesta dinero y en el cadete tenemos 3-4, y del juvenil más o menos lo mismo. Cuando venimos trabajando desde el Fútbol 7 e intentamos trabajar nuestra línea, ya nos van quitando jugadores”, desveló Duda.