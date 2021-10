Demichelis: "Sueño con entrenar al Málaga CF"

Martín Demichelis es toda una institución en el mundo del fútbol y también parte del pasado reciente del Málaga CF. El argentino regresó para colgar las botas en La Rosaleda y se quedó para ir amoldándose a su nueva etapa como entrenador, siendo ayudante de Míchel (y tras ser destituido el madrileño, de José González) Pocos años más tarde, ya es técnico del filial del Bayern de Múnich, aunque su ambición va mucho más allá de ser un formador u hombre de cantera. Quiere hacer carrera en los banquillos y una de las paradas que sueña hacer en su carrera está en Martiricos.

"Fue una etapa extraordinaria, para mí fue conocer un lugar donde elegí quedarme a vivir una vez me retiré y siempre que no tenga la posibilidad para trabajar volveré porque ahí está mi casa y uno de mis sueños es poder ser entrenador del Málaga", recordó en una entrevista en el diario AS.

"En el Málaga nosotros conseguimos ser campeones sin haber sido remunerados con una medalla. Logramos una salvación increíble, yo llegué cedido por seis meses y estábamos últimos, a seis puntos del que marcaba el descenso y de los últimos 11 ganamos 9, empatamos 1 y perdimos con el Barça campeón. Fue una enseñanza tremenda, algo increíble, como jugador, como persona, como padre… de seguir insistiendo y lo logramos", continuó.

"El año siguiente nos clasificamos a la Champions y cuando parecía ser todo maravilloso volvimos de las vacaciones para la preparación para esa Champions y nos encontramos que en el club estábamos solos, que el jeque nos había abandonado de alguna manera y se tenían que ir los jugadores, nos jugamos la previa de Champions contra el Panathinaikos de Grecia y el partido de vuelta era tres días antes del cierre de mercado", prosiguió el argentino.

"Sabíamos que la única manera de poder quedarnos en el club era clasificar a Champions y que el club tuviera ingresos para sostenerlo, ganamos 2-0 y empatamos allá. Ese año éramos 15-16 jugadores y muchos jóvenes, recuerdo que jugó un chico de 16 años (Fabrice Olinga) y llegamos hasta cuartos de final contra el Dortmund, donde pecamos de buenos y fuimos eliminados de manera injustas y al mismo tiempo clasificamos para Europa, quedamos sextos, con un plantel corto pero con un corazón enorme", finalizó la narración.