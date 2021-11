La primera equipación del Málaga CF, agotada y sin existencias

Si esta Navidad están pensando en regalar la primera equipación del Málaga CF, quizás vas algo tarde. La primera elástica blanquiazul se encuentra en estos momentos sin stock en todas las tiendas oficiales del club así como en su tienda online. No hay existencias y actualmente tampoco existe certeza de que lleguen nuevas para las fechas navideñas.

Si acudes estos días a cualquier tienda oficial del Málaga como la de La Rosaleda o la del centro de la ciudad, en la Plaza de la Judería, la respuesta de la dependienta será la misma: "No hay stock". De hecho, en esta tesitura se encuentran desde hace alrededor de un mes ambas tiendas debido a problemas de logística con el actual sponsor técnico, Nike.

Los problemas de suministros y logística que vienen derivados de la pandemia están ocasionado ciertos problemas en algunos sectores. El textil en este caso no queda ajeno a esto a nivel mundial, tampoco una multinacional del calado de la empresa norteamericana. Desde las propias tiendas del club se transmite esta situación y no se afirma que vayan a tener stock en las próximas semanas, incluso previo a fechas tan señaladas y productivas en este sentido como la Navidad.

Si se intenta comprar la primera camiseta blanquiazul en la tienda oficial online del club, cualquier usuario observa que esta no aparece entre las opciones de compra, no está disponible y no se puede adquirir. A diferencia de todo lo demás, como los los pantalones o medias de la primera indumentaria o la segunda equipación completa, todo con stock.

Esto supone un contratiempo importante para el club, que veía que estaba funcionando muy bien la venta de la camiseta de la primera equipación esta temporada, recuperando un azul más oscuro para las rayas de la indumentaria boquerona. Así, los ingresos en este sentidos están congelados a la espera que la distribuidora, Nike, solucione sus problemas de logística y suministros.

Cabe recordar además que esta temporada es la última que el Málaga y Nike caminarán de la mano. El club termina su contrato con la empresa americana tras 11 años como patrocinador técnico. Desde el club se negocia con Hummel para que sea la nueva marca que vista a los blanquiazules, con un contrato de entre tres y cinco años, que colocaría al Málaga como uno de los clubes más importantes para la marca danesa.