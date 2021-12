El 1x1 y las puntuaciones de los jugadores del Málaga CF ante el Amorebieta

El Málaga CF perdió con el Amorebieta en un partido en el que nadie se puede sentir salvado de la debacle colectiva por más que haya diferentes escalas de suspensos. Faltaron carácter, contundencia, colmillo, ideas...

Dani Martín (-)

Los dos goles, por su palo. Francamente, hay que pedirle más al titular del Málaga.

Víctor Gómez (*)

Fue de menos a más. En la segunda mitad marcó un gol que fue anulado y con otro disparo originó el 1-2 final.

Peybernes (-)

Va de desastre en desastre. De él se espera mayor fiabilidad y liderazgo. Fue sustituido y necesita descanso.

Lombán (-)

El capitán blanquiazul tampoco está para tirar cohetes y casi peca en una acción similar a la del 0-1. Cambiado al final.

Cufré (-)

Otro del que se espera un salto de calidad y lo que está es falto de claridad. Da la sensación de que le falta nervio.

Escassi (-)

Será porque no está al cien por cien y (o) porque el equipo no acompaña, pero no anda fino. De los pocos con alma.

Genaro (-)

En el momento que ha desaparecido el brillo de los goles, se le ven las costuras. Sobraba la acción en la que fue expulsado.

Paulino (-)

Jugó por dentro y no fue capaz de interpretar la telaraña rival. Otro muy impreciso, aunque lo intentó.

Brandon Thomas (-)

Tiene esos arranques de casta que te recuerdan que está en el césped, pero faltan tangibles.

Jairo (-)

Quizás no era el rival idóneo para mostrar sus virtudes. Algún buen centro, pero poca cosa.

Sekou (-)

De lo mejor del equipo sin ser nada del otro mundo. Pidió dos penaltis. Infranqueable a veces, jugó bien de espaldas. Pero no es suficiente.

Kevin (*)

El único que hizo algo diferente y amenazó con su entrada al rival. Debe jugar más.

Antoñín (*)

Entró para agitar el partido, pero ya era tarde. Un lujo tenerle tanto tiempo en el banquillo.

Dani Lorenzo (*)

Debut del centrocampista con el primer equipo en Segunda División tras hacerlo en Copa. Puede ser un hallazgo.

Chavarría (s.c.)

Volvió tras la última lesión. Buena noticia. Sin tiempo.