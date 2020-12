El 1x1 y las puntuaciones de los jugadores del Málaga CF ante el Cartagena

El Málaga perdió ante el Cartagena en un partido en el que fue de más a menos. No tuvo en la segunda mitad esa capacidad que mostró ante el Lugo. No siempre hay épica. No estuvieron tan finos Rahamni y Joaquín y se notó, como la baja de Chavarría. Orlando Sá y luego Caye no cubrieron su vacío. Tuvo buenos minutos en líneas generales pero el 1-1 vía VAR se notó.

Juan Soriano (*)

De no ser por los jugadores en fuera de juego, no se habría quedado a media salida en el 1-1. Aun así no estuvo bien.

Calero (*)

Tuvo una gran intervención en la última fase del partido. No estaba mal, pero el gol le señala.

Mejías (**)

Sacrificado en pos del empate, había realizado un partido solvente ante dos rivales serios.

Lombán (**)

Se le está poniendo cara del Lombán de final de la temporada pasada y eso es mucho.

Matos (*)

Al final Pellicer tuvo que darle descanso en la segunda parte, donde sufrió bastante.

Ramón (**)

Comprometido más si cabe en tareas defensivas ante la ausencia de Luis.

Cristian (**)

Marcó un auténtico golazo digno de los mejores highlights con un gesto técnico de jugador caro.

Jozabed (*)

La dejada a Cristian para el gol es posiblemente lo que mejor le define. Mucha clase.

Rahmani (*)

Matos se le cruzó en el área cuando iba a buscar el primero a los cuatro minutos. Dos tarjetas forzadas más pero apareció poco y el Málaga se resintió.

Joaquín (-)

Contribuyó al 1-0 y fue una pieza importante en el juego combinativo. Desaparecido.

Orlando Sá (-)

Tuvo un gol cantado antes del miniuto cinco de lo que se supone que es su especialidad.

Caye (*)

Más ganas que acierto. Tampoco le buscaron ni él se encontró.

Cristo (*)

Piernas frescas por un Matos desbordado. Creciendo poco a poco.

Luis Muñoz (*)

Era el cambio que hacía falta antes del 1-2. Trató de hacer la guerra por su cuenta.

Larrubia (*)

Algún día será un figura, pero todavía no compite de verdad.

Julio (*)

Su habitual brío cada vez que le dan algún minuto.