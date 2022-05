La no quinta Champions de Isco antes de su adiós al Real Madrid

Recién cumplidos los 30 años, Isco Alarcón pone fin a su experiencia en el Real Madrid. Nueve temporadas en el club más laureado de la historia le han dado un palmarés de ensueño. Desde que en 2013 aterrizara tras deslumbrar con el Málaga, ha tenido momentos más brillantes que en su adiós, donde ha sido un jugador más marginal. En las cuatro anteriores Champions, Isco intervino en la final, dos veces como suplente y dos como titular, dejando su impronta. Sucede que la quinta, conquistada por el Real Madrid en París tras ganar al Liverpool, no figurará en el palmarés del malagueño.

Isco tiene su medalla, estuvo convocado y participó de la fiesta, pero al no haber jugado ningún minuto en toda la competición no computa oficialmente. "Los ganadores son los jugadores que han jugado en el equipo ganador de la UEFA Champions League. No cuentan los suplentes sin minutos o los jugadores de la plantilla no utilizados", asegura en su página web la competición. Y Ancelotti no contó con el malagueño para ninguno de los 13 partidos que coronaron al Madrid campeón.

En cualquier caso, son 18 títulos los que ha ganado de blanco, el más ganador de la historia del fútbol malagueño, superando a Fernando Hierro. Con picos de futbolista élite mundial (12º en una votación de un balón de oro o MVP en una final de la Supercopa), ha sumado tres Ligas, tres Supercopas de España, una Copa, tres Supercopas de Europa y cuatro Mundiales de clubes además de las cuatro Champions más ese Europeo sub 21 que conquistó aún siendo malaguista.

Saldrá al mercado Isco este verano. Se le ha vinculado con fuerza a Sevilla y Betis. Allí están Lopetegui y Pellegrini, dos entrenadores que han sido importantes en su carrera. Con el vasco ganó ese Europeo sub 21 como capitán general y ofreció sus mejores minutos con la selección española, como aquella exhibición recordada en el Bernabéu ante Italia con dos golazos a Buffon. Con el chileno vivió su explosión como futbolista profesional en Málaga, con dos temporadas espectaculares, derramando un nivel tremendo que le hizo ganar el Golden Boy y ser una de las piezas fundamentales del mejor equipo de la historia del club. La posibilidad de salir al extranjero está ahí también. Con 30 años, aunque los tres últimos no han sido buenos, el del Arroyo aún quiere mostrar que tiene fútbol.

Le acompañó el fisioterapeuta Ignacio Boto, también malagueño. Boto, coetáneo de Isco, fue canterano del Real Madrid en una generación con Carvajal, Lucas Vázquez o Morata. Después, se retiró y enfocó su carrera a los estudios de una profesión muy demandada en el fútbol. Y pudo disfrutar su primera Champions, inmortalizada con una foto malagueña.