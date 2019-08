La 'rajada' de Cenk Gönen tras rescindir con el Málaga

Después de dos temporadas en las que siquiera llegó a debutar, Cenk Gönen se marcha despachándose a gusto. El guardameta turco se despidió ayer jueves de sus compañeros tras rescindir su contrato con el Málaga y este viernes emitió una carta a través de sus redes sociales en la que aprovechó para explicar su situación y criticar duramente a la gestión del club.

En su comunicado, Gönen asegura que rescinde "unilateralmente", excusa su falta de oportunidades en cuestiones como los despidos de Arnau y Míchel (llegó el verano de 2017 y se quedó sin ficha en invierno), varias lesiones y, abiertamente, justifica su marcha por "la crisis económica seria en esta temporada en Málaga". El guardameta turco incluso asegura que "en el club no se pagó una gran parte de las cuentas por cobrar restantes de la última temporada" y habla de una "situación caótica".

Gracias a todos y mucho suerte🍀 pic.twitter.com/vjDvR99CCP — Cenk Gönen (@GonenCenk) August 30, 2019

Sí deja algunas muestras de cariño, adjuntó en un mensaje fotografías de la despedida de sus compañeros esta semana, aunque también mete algún dardo: "Les agradezco mucho a todos mis compañeros de equipo con quien trabajé durante dos temporadas, al personal del club y, excepto algunos, a mis entrenadores que me trataron muy bien".

Carta íntegra de despedida de Cenk Gönen

"Me gustaría comunicarles que a partir de hoy tuve que rescindir mi contrato con el Fútbol Club Málaga-España unilateralmente.

Unas situaciones negativas ocurridas fuera de mi intención como por ejemplo, las partidas anticipadas del Gerente del Club y el Director técnico que me trajeron al equipo de la Liga Española en Málaga, la lesión que tuve en la pantorrilla en el campamento del equipo Nacional A, y luego la cirugía que tuve en el hombro el año pasado. Aparte de todo esto, la crisis económica seria en esta temporada en el Málaga, donde había llegado con ilusión y con una serie de objetivos profesionales, me obligó a tomar esta decisión.

Además, en el club no se pagó una gran parte de las cuentas por cobrar restantes de la última temporada, no he encontrado la oportunidad de jugar lo que merecía excepto en los partidos de preparación, aunque me recuperé y no falté a los entrenamientos durante los últimos cinco meses.

Por lo tanto, con unos importantes recuerdos futbolísticos, como por ejemplo ser el segundo portero turco que participó en la Liga española después de un gran portero turco, Rüstü Reçber, salir al campo de fútbol como un portero turco que ha estado en la convocatoria de muchos partidos del Málaga, especialmente en el encuentro contra el FC Barcelona. Comprendí que no me ayudaría quedarme aquí debido a las políticas de transferencia de algunos gerentes y directores técnicos, así como a las dificultades económicas en el Málaga, donde amo a la gente, a mis compañeros de equipo y a la ciudad misma... Y por esta razón vi la necesidad de embarcarme en nuevas aventuras.

Les agradezco mucho a todos mis compañeros de equipo con quien trabajé durante dos temporadas, al personal del club y excepto algunos, a mis entrenadores que me trataron muy bien.

El Málaga no merece la situación caótica en la que se encuentra. Espero que se recupere pronto. Sabiendo que tengo una puerta en España, una parte de mi corazón siempre estará con Málaga y el Málaga".