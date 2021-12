La idílica relación de la grada de La Rosaleda con el equipo, esa comunión que ganaba puntos y generaba envidia, se ha resquebrajado en este tramo final de 2021. Tras ganar a los dos equipos canarios se tocaba el play off y el equipo volaba en casa. Un punto, buen punto en Eibar, de los 12 últimos y la eliminación copera han enervado a un buen sector de la afición.

En varios tramos se gritó “José Alberto, dimisión” desde el graderío. Algunas decisiones del técnico asturiano no se entienden. Pero lo cierto es que el equipo se ha caído y, haciendo un análisis objetivo, hay demasiados jugadores básicos fuera del equipo por lesión. Es esencial acertar en el mercado de invierno, en los dos o tres fichajes que se puedan hacer, y también acelerar la recuperación de los lesionados.

14.571 espectadores acudieron a La Rosaleda en una fría tarde prenavideña para animar al equipo. Ante el Amorebieta se rompió el hechizo con la primera derrota en casa de la temporada y ante el Leganés, un equipo de jerarquía diseñado para ascender y no para estar en la zona baja, la sensación de inferioridad fue muy nítida, como no se había visto en toda la temporada en Málaga. “Fuimos superiores del minuto 1 al 96”, dijo Nafti, técnico pepinero, en la sala de prensa de La Rosaleda. No había argumentos para contradecir al francotunecino.

Liderando al Leganés está un malagueño, Recio, que no contaba mucho para Garitano y que ahora es capitán general para Nafti. Mostró su oficio, hizo una falta que había que hacer para evitar quizá la ocasión más clara del Málaga con un agarrón que le costó la amarilla a Roberto y se fue tras recibir un balonazo, con división de opiniones por parte de los asistentes al coliseo de Martiricos.

Se rompió el amor, pero el 9 de enero hay otra cita. Seguro que ahí estará el malaguismo.