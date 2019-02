De Seleznov, Ontiveros, Pacheco y Alejo

Se acerca el partido contra el Rayo Majadahonda y en el Málaga hay dudas por diversos motivos. Saltan a la palestra nombres propios. Seleznov, Dani Pacheco, Ontiveros, Iván Alejo... Muchos casos que tratar, algunos con puntos en común. Muñiz lo valora.

Seleznov

"Está mucho mejor. Ha trabajado muy bien durante la semana. Llegó con un punto de forma diferente, y mejora poco a poco. Quedan cuatro meses de competición, y siempre pretendemos que se disputen minutos que sean beneficiosos para el jugador y el equipo. Viendo lo que ha trabajo durante la semana se decide cómo están los jugadores y a quién se elige".

Ontiveros

"Tenemos 23 jugadores a muy buen nivel, y partir de ahí hay que ganárselo. El entrenador no tiene preferencias. Esto es fútbol profesional y el rendimiento es fundamental. En cada entrenamiento tú tienes tu trabajo que hacer, y que se quede alguien fuera no significa que no lo haga. A veces me gustaría poner a todos, pero tenemos que equilibrar el banquillo y las posiciones".

Pacheco

"Pasa exactamente igual que con Ontiveros. Aquí no hay tallas. La talla es el trabajo diario y cómo se entrena. Él se ha cargado de responsabilidad. Viene a su casa, su ciudad, su equipo… Cada jugador es diferente, sabemos de su capacidad y confiamos en que nos dará un gran rendimiento, como ya ha hecho anteriormente. Que no haya entrado últimamente en el equipo no significa nada, es cuestión de equilibrar el banquillo. La responsabilidad hay que ir repartiéndola porque es de todo el equipo".

Iván Alejo

"Intentaremos que esa sea la base de su nivel. Evidentemente, debemos ser exigentes, y, a partir de ahí, hay que mejorar, porque queremos de él lo mejor posible. El rendimiento hay que demostrarlo en cada entrenamiento y en cada partido, y lo que queremos es que de aquí al final esté todo el mundo al 100% y que todos estén bien. Quedan meses duros y tenemos que trabajar mucho en eso".