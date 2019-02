Koné, baja indefinida

Después de varios días, al fin una voz autorizada dice algo del estado de Mamadou Koné, que fue operado recientemente pero del que poco o nada se sabía. Juan Ramón Muñiz atendió a los medios de comunicación y confesó que la situación no es nada halagüeña y que estudian fichar a otro delantero.

El entrenador del Málaga mpezó valorando el oscurantismo reinante en la entidad en los últimos tiempos en relación a situaciones habituales de carácter médico: "Yo haré todo lo que pueda para que se dé la información necesaria cuando se considere oportuno. Yo poco te puedo decir, solo que está bien, pero no tengo más información. Ya dijimos que iba a ser una situación grave y complicada. Es una operación de cuatro o cinco meses, y esos informes lo tienen que dar los médicos y tampoco sabemos cómo se va a producir esa recuperación. Conforme avance el postoperatorio se verá qué tenemos y la gravedad de la lesión".

Poco o nada ayudan al Málaga ciertas situaciones, Muñiz muestra un lado empático para justificar la política de comunicación del club: "Son situaciones. A lo mejor te estoy diciendo algo que no debo, pero él quiso ir a un médico suyo de confianza. A partir de ahí hubo una consulta y un diagnóstico y se decidió que no se podía esperar más porque la cosa podía complicarse. Se ha solucionado más o menos, pero es un proceso largo. Por eso, si me preguntas que si podré contar con él de aquí a final, seguramente te diría que no, pero tampoco tenemos nada asegurado, por eso tampoco queremos precipitarnos a la hora de dar estas informaciones. Siempre necesitamos el apoyo de los medios y entendemos la importancia del trabajo que hacéis, por eso queremos favorecer que podáis hacer vuestro trabajo en la medida de lo posible".

Sin querer ser tajante, Muñiz aclaró que Koné no podrá jugar más en esta temporada, lo que abre la puerta a posibles incorporaciones: "Esa es una de las situaciones por la que esperamos el informe para enviarlo a la Liga. La dirección deportiva valorará la situación y se verá si es necesario hacer movimientos".