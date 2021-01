El Málaga venció de forma agónica en el campo del colista de Segunda División y amarró tres puntos que son oro molido. Se corta una racha de seis partidos sin victorias. "Siempre las derrotas generan muchas dudas en unos mismos y en el entorno y esta victoria, más allá de la situación en la que veníamos, aumenta la energía y la autoestima del grupo. Más allá de la valoración del partido, que a veces parece aburrido más de un año después, la garra del grupo es lo mejor. El poder hilvanar jugadores era difícil y en la primera parte el rival por ese ímpetu y agresividad estuvo mejor. En la segunda jugamos mejor en campo contrario y supimos manejar el partido y la ansiedad del rival y propia. Era un partido largo. Creo que el Alcorcón no va acorde a la clasificación, le lleva pasando esto durante el año y le deseo lo mejor", resumía Sergio Pellicer del triunfo en Santo Domingo.

Cuestionado por el juego del equipo blanquiazul, el entrenador sacó el escudo. "Es una jugada de transición. Creo que estamos poniendo a veces el listón muy alto al grupo y al cuerpo técnico. Cuando ganamos jugamos mal, cuando empatamos jugamos mal y cuando perdemos, horroroso. Sabemos que tenemos que mejorar. Aquí no hay un colista ni un primero, hay dos rivales con sus armas. Para mí estos tres puntos tienen el mismo valor de ganar al líder. Hay que ser exigentes y aceptamos el reto. Tenemos que saber en las circunstancias que estamos, hay mucho ruido después de seis jornadas sin ganar y otros años pasaron 10", respondía el de Nules: "Felicito al grupo por ese sentido de pertenencia. Pudimos estar mejor o peor, pero nuestro portero no tuvo ninguna acción donde nos haya salvado, sí mostró seguridad. Nosotros tuvimos varias acciones, pero era un partido de pocas ocasiones. Supimos aprovechar una transición. Si esperamos ver un equipo que inicia juego desde atrás y marca gol sin oposición ese no es el Málaga, ese debe ser otro equipo".

El técnico del Málaga explicó la elección del once inicial, que difería bastante del último. "Nosotros durante la semana trabajamos diferentes estructuras y pensamos que necesitábamos cambios que nos dieran energía. Necesitamos a todo el grupo. Alexander nos permite mucha polivalencia, puede jugar con línea de cuatro o de tres. El poder jugar con Caye Quintana con Pablo Chavarría y Jairo. No salió como esperábamos por las circunstancias del terreno de juego y la presión del rival, todo ese plan se fue cambiando. Era cuestión de amenazar los espacios y de segundas jugadas. Tanto cuando salieron los de refresco nos dieron esa energía y supimos aguantar con dos centrocampistas con tarjeta", explicaba.

Pellicer volvió a ahondar sobre la valía de los 31 puntos que tiene el equipo malagueño. "Desgraciadamente prefiero jugar como hoy y ganar que jugar como en Almería y perder. Pocos le han jugado así al Almería y nos llevamos 3-1. Muchas veces no tenemos que analizar en función del rival y la clasificación. Vuelvo a repetir, aquí el jugar bonito... aquí se compite. Pasa que tenemos el listón muy alto. El grupo cree, mete la cabeza sin pensar y tenemos que sentirnos orgullosos. Tenemos que mejorar, pero si mejoramos y ya tenemos 31 puntos, imagínate. Nosotros vamos a ir poco a poco y a preparar el partido de Zaragoza porque hemos entrado en una espiral negativa y hay que valorar lo que estamos haciendo. Este discurso a veces cansa pero hay que felicitar al grupo por esta victoria. No hemos jugado bonito, pero el equipo ha competido. Eso no es suerte, es trabajo", ahondaba.

"Sabíamos que era un partido cerrado y de necesidad y era de no cometer errores. Es difícil de ver para el espectador porque se quieren asumir pocos riesgos y se decide por cualquier error. El fútbol es un juego que el equipo que domina el tiempo y el espacio y la oportunidad y nosotros estuvimos más oportunos. A veces estuvimos mucho mejor en el juego y no tuvimos esa oportunidad. Nos está costando tener agresividad en esa zona de finalización, de ser más precisos", seguía el castellonense: "Ese es el debe que nosotros tenemos, por eso el árbol no nos debe impedir ver el bosque. Ni cuando ganamos ni cuando perdemos. Pero una victoria cambia por el autoestima del grupo. Tenemos 31 puntos, quedan 19 y a partir de ahí a ser ambiciosos".

Los jugadores del Málaga celebraron en el césped de Santo Domingo la victoria con gestos de liberación. "Los jugadores sufren, pero lo difícil es la gente que está en un hospital pasándolo mal por la pandemia. Hay que saber aceptar y recomponerse en el fútbol. Ellos se liberaron porque llevan mucho sufriendo, pero como todos. Detrás de esas imágenes hay personas que tienen familia y sufren. Lo difícil y lo duro es la gente que está en el hospital, esto no. Entiendo que si hubiésemos perdido esto sería un auténtico caos. Hay que tener un equilibrio y felicitar al grupo. Creyeron y ganaron", terminaba.