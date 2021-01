El Málaga ya está eliminado de la Copa del Rey, aunque se marchó con una buena imagen ante un Granada notable. El equipo malagueño se repuso bien de dos rejonazos nazaríes y esa repuesta dejó contento a Sergio Pellicer, que ya mira hacia adelante. "La valoración es positiva porque creo que los jugadores más allá del resultado y de esos momentos de la primera parte donde nos penalizó una falta y una pérdida y este rival no regala nada. Es un equipo que compite y nosotros damos un fiel reflejo en la segunda parte del espíritu de este equipo y lo que es la Copa, de mirar hacia adelante. El Granada pidió la hora y es una valoración positiva porque disfrutamos esta competición", comentaba el entrenador en rueda de prensa.

"Nos hubiese gustado seguir creciendo, pero tiene más cosas positivas que negativas. Jugadores con más carga y que vamos a necesitar. Está claro que el rival entró mejor, pero el equipo tuvo fe y es la manera de honrar la camiseta y seguir compitiendo. Sería injusto valorar la actuación de algún jugador por encima de otro. El alma, el creer, el meter pierna y el tener fe es muy positivo. Competimos contra un gran rival, nos tocó uno de los más difíciles porque cada partido lo compite al límite. La segunda parte es el reflejo de lo que queremos que sea el Málaga", ahondaba el de Nules, que seguía: "Este equipo no regala nada, son jugadores que ahora van a jugar Europa League. Nos penalizó la acción de la falta, pero acabamos bien la primera parte. Les dije en el vestuario de olvidarnos del resultado, eran como dos partidos. Teníamos que competir en la segunda parte y nos faltó un gol para empatar. El aficionado tiene que sentirse orgulloso porque el Málaga no le perdió la cara al partido. Hubo dos acciones donde no competimos y nos penalizó. Nos tiene que servir para dar pasos hacia adelante porque el sábado cambia este baile y empieza una segunda vuelta tremendamente dura. Este espíritu hay que trasladarlo a la competición diaria. Estoy triste por la derrota pero muy contento por el rendimiento del grupo".

El castellonense hacía balance de lo que ha sido el torneo para los blanquiazules. "Nosotros desde el primer día que fuimos a Coruxo pensábamos que había que competir en cada partido y nos hubiera gustado conseguir la victoria porque genera ilusión y sentimiento en el aficionado en años tremendamente duros para el club. No por haber jugado un partido de Copa vamos a ganar o perder el domingo. Si tenemos que caer que sea de esta manera, con un equipo de Primera pidiendo la hora. Con el equipo con ganas de más. Ya no nos podemos distraer con esto de la Copa, se merecían todos jugar porque es un poco más mediático, y ahora tenemos que estar centrados exclusivamente en la liga. Darnos tranquilidad porque nuestro objetivo nos lo va a marcar estos primeros 10 partidos de la segunda vuelta, van a ser tremendamente importantes para mí. Ese es el escenario en el que nos tenemos que manejar, sabiendo que van a venir momentos difíciles. Es importante que el grupo esté unido", aseguraba.

Hubo tiempo para hablar de nombres propios. Para empezar, el doble pivote con sello de La Academia. "Ramón ya ha dado pasos hacia adelante, él tenía dudas en el principio de temporada porque pensaba que no iba a tener tanto protagonismo. Esto es el trabajo, no regalamos nada a nadie. Hace un año era el centro del campo del filial con Mini. Creo que a Ramón lo vamos conociendo, creo que hoy es un aprendizaje para él de seguir compitiendo. Quintana es un chico con el que el campo habla, tenemos muchas esperanzas con Alberto porque es uno de los que trabaja mucho en la sombra. Lo comparo con Juande, fue dando pasos paulatinamente. Juega en el centro del campo y de central, es un jugador que tiene sobre todo velocidad mental. Tiene que seguir mejorando aspectos defensivos y físicos", analizaba.

Jozabed y Jairo siguieron sumando minutos de alto voltaje. "Acumulamos minutos contra un rival de mucho nivel. Jozabed venía de un periodo de inactividad y estaba en el plan de partido, les va a ayudar para seguir cogiendo confianza. Es un jugador que nos tiene que ayudar en esta segunda vuelta, estuvo a un buen nivel. Jairo es la primera vez que completa 90 minutos. Luis Muñoz nos vino bien para que jugara 20 minutos después de una semana confinado. Nuestro discurso es recuperar a todos los jugadores porque es muy difícil mantener un nivel competitivo en una competición de 42 jornadas, hay que tenerlos a todos", incidía Pellicer: "Es fundamental para que haya competitividad y otros compañeros le vean las orejas al lobo. Para que el martes estén todos a tope. Sabemos el camino lleno de piedras, el cual vamos superando a base de trabajo y hablar muy claro. Da pena porque hubo un momento donde pudimos empatar y generar ilusión. El mayor mensaje es que todos los jugadores están dando un gran nivel y tienen que seguir mejorando. Aquí vale el presente, no el pasado y el futuro".

Los laterales fueron para los futbolistas venezolanos de la plantilla, cuya versatilidad ofrece más cartas a la baraja del entrenador blanquiazul. "Josua ya jugó el partido del Fuenlabrada y Girona y es una alternativa. Queríamos dar descanso a algunos jugadores y compensar carga. Era probar. Alexander también sabemos que por derecha nos puede dar rendimiento. Josua tiene condiciones para jugar de lateral y ahí tenemos a Ismael, Alexander, Cristo y Matos que está lesionado. Nos da otra variante y tener a cinco jugadores para tener una competencia brutal", terminaba.