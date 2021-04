El Málaga cosechó un punto más y se acerca a la salvación, que ya se acerca a la virtualidad. Se mostraba contento por ello Sergio Pellicer, pero también había un sentimiento agridulce porque la victoria estuvo accesible. "No es matemático. Ya se vio lo que ocurrió el año pasado en el último tramo. Tanto Las Palmas como nosotros lo tenemos en la palma de la mano. A nosotros nos faltaría una victoria para que fuera matemático creo, también los equipos de abajo están ganando. El fútbol nos da una lección de vida insuperable, cuando alguien se cree que lo tiene todo conseguido te das cuentas que cuando te duermes rápidamente viene alguien te da una colleja y te quedas en el sitio. Creo que tenemos que tener mucha cautela, lo tenemos cerca, pero queríamos certificarlo porque con 51 puntos era virtual. Y también para acercarnos a esas posiciones de arriba porque tenemos esa ilusión", afirmaba el de Nules.

"Ahora nuestro objetivo es mirar al partido del Fuenlabrada, pero sí creo que ambos muy mal lo debemos hacer para que el año que viene no nos podamos volver a ver. Nosotros vamos a pelear por certificar la permanencia y luego por intentar quedar lo más alto posible porque somos un equipo histórico. Las Palmas y nosotros tenemos un proyecto parecido, con gente de cantera, problemas económicos, pero al final ves que con ilusión y hambre se van consiguiendo cosas", continuaba el entrenador malaguista, que resumía el duelo: "Sobre todo tener esa tremenda tranquilidad. Muy contento, te puedes quedar con el gol que nos han marcado, pero el equipo iba a por la victoria. Pero la situación que teníamos con las bajas, que no es ningún tipo de excusa, este grupo demuestra un ejercicio de resistencia colectiva. No hay individualidades. Pelear el triunfo durante todo el partido... otra vez felicito al grupo. El rival estaba manejando el partido con un ritmo un poco más lento, aquí todos los equipos que optan a ascender han perdido, y creo que estuvo igualado. Al final con los cambios dimos un paso adelante. Contento por los chicos, pero es verdad que se nos pudieron ir dos puntos. No si es justo o no, sino porque lo teníamos ahí".

Pellicer era cuestionado por el error de marca en el gol de Sergio Araujo, que remató sólo en el área. "No es frustración, sabemos el fútbol como es. El balón parado, junto con las transiciones, es un punto crítico. Son situaciones que por más que trabajes o analices hay un tema de estado emocional, de sobrecarga. Juande tuvo un golpe. No es frustración, nos ocurre a nosotros y a todos. Para mí la frustración es el mayor motivador, busco eso y que no vuelva a ocurrir. Está claro que nos da rabia porque lo teníamos ahí. Sumar tres puntos para esa ilusión que el grupo tiene, que la está demostrando. Lo analizaremos pero no hay ningún pero para los chicos, ninguno. Se me cae la baba de hablar de ellos por cómo están trabajando, es un ejercicio de resistencia. Imagina que semana de ilusión tendríamos con esos dos puntos. Pero seguimos igual, hemos sumado un punto contra un rival con un juego muy alegre y un potencial ofensivo brutal. Nosotros creo que hicimos un partido serio y hubo momentos donde estuvimos cerca", analizaba.

"Caye es una sobrecarga, esperemos que no sea nada. Hizo un trabajo brutal sobre todo buscando los espacios y dando continuidad", aseguraba sobre el delantero onubense y se felicitaba por el gol de Scepovic: "Muy contento porque somos uno de los equipos donde la gente que salía del banquillo estaba aportando trabajo pero no goles. Exceptuando Ramón en un partido de Fuenlabrada y me alegro. Una acción de Joaquín con Stefan. Es una alegría que marquen todos los jugadores porque lo que prima es el colectivo. Yo creo que lo importante es el hambre del grupo y la ilusión que genera. Teníamos una baja muy importante como Escassi más jugadores físicos como Mejías o Luis Muñoz, pero da igual. No hay que buscar excusas. Jugadores como Stefan, Joaquín o Benkhe nos dieron ese plus".