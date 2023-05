La "solución societaria" del alcalde De la Torre para el Málaga CF

Francisco de la Torre, alcalde del Málaga, hizo una apuesta fuerte por el club de la ciudad. Soñaba con un ascenso en el día de las elecciones, el próximo 28 de mayo. Y habrá el día antes un funeral en La Rosaleda en el partido ante el Ibiza con la escenificación del descenso a Primera RFEF. En un encuentro con clubes y asociaciones este domingo habló abiertamente de la situación del club y explicó cuál es su postura sobre el futuro del club.

"Hasta ahora habíamos tenido un hilo de esperanza, pero esa esperanza se perdió. Hay que plantear soluciones societarias, que pasen por el cambio de manos de la propiedad", señalaba De la Torre: "Lo digo con todo respeto hacia todos los propietarios, reconociendo el papel que cada uno de ellos ha tenido en la historia del Málaga. Hubo un esfuerzo importante en su momento de Al-Thani poniendo dinero pero esa gestión no se supo hacer bien, quizá porque no estuvieron a la altura del reto los responsables. En los últimos años fue todo a peor. Y cuando entran en pleito un propietario y otro propietario, que habían llegado a unos acuerdos que la gente no acababa de entender pero que se habían producido, todo tiene un contexto judicial que requiere de tiempo y lo que responsablemente deben sentir por amor a esos colores, que deben sentir de alguna manera porque han estado cercanos a ellos y son propietarios aunque haya un último recurso al Supremo para reconocer el 100% de la propiedad de Al-Thani, es un camino que no conduce a nada positivo al club, a la ciudad y a sus propios intereses en contraposición de llegar a un acuerdo de venta".

"Yo ahí no tengo información", respondía De la Torre sobre si hay movimientos que conozca para el traspaso del club: "Y si tuviera no lo diría. Para que puedan salir de ese lío y se permitiera, se supone que se deben en amor y compromiso, que pueda tener un escenario tranquilo, distinto, no judicializado, donde estén las perspectivas y la hoja de ruta. Subir a Segunda, a Primera, llegar a unas condiciones donde la ciudad pueda soñar con Primera y Segunda. Espero que eso pueda pasar. No quiero crear ninguna expectativa de que está resuelto, ni mucho menos. Tendrá su dificultad, pero no lo veo imposible, en absoluto. Con total respeto, por supuesto tanto a los Al-Thani como a BlueBay. Es mi reflexión pública".

Fue cuestionado De la Torre por la ayuda recibida de 1.5 millones por el club esta temporada, sobre si se repetiría en la que viene. "Lo que se ha hecho, en el marco que se planteaba desde el responsable del club, es lo que había que hacer. Es un escenario que podía mejorar la perspectiva de éxito deportivo e incluso ascender a Primera aunque ha pasado lo contrario. No vas a decir que no a algo que era viable desde el punto de vista económico. Se hizo como una apuesta por los colores del Málaga. Por respeto a la afición y a los malaguistas. Una afición que reconozco como formidable. He sido testigo de cómo han seguido en circunstancias muy difíciles al club. Después las cosas no han salido bien. Yo no soy analista deportivo, no puedo analizar si el fallo ha sido el entrenador, los jugadores u otra cosa. No sé si se podía haber tenido a otras personas ahí. Lo que creo que importa ahora es buscar escenarios de salida", insistía el alcalde.

"Si hay un escenario en la línea de lo que acabo de decir, ¿el futuro? Pues no tendría sentido, lo lógico es que ese nuevo escenario tenga capacidad de respuesta. ¿Va a seguir o no la ayuda? En un escenario de normalización de las cosas, que no es difícil que se produzca, no tendría mucho sentido. Lo veríamos, de todas formas. Sería ya un club con solvencia y autonomía económica. Es el escenario que deseo para el club. La administración ha sido muy seria desde el punto de vista económico, se han cuadrado las cuentas con rigor y claridad. El administrador se mueve en el marco de las obligaciones que la jueza le pone. Es importante que se conserve la sintonía entre ellos. Insisto, en un escenario nuevo, responderé más adelante a la pregunta. Espero que la nueva situación no exija aportación económica. Si se resuelve en pocos días la solución societaria no tendría sentido que el club pida apoyo a las instituciones. Ahora mismo tiene sus ingresos condicionados, no puede hacer ampliación de capital", continuaba De la Torre.

Futuro de la Academia

"Me consta que las aportaciones de LaLiga de financiación para la Academia siguen. La Academia se va a terminar en pocos meses y esa es una buena noticia para el Málaga, es bueno apostar la Academia, fundamental para cualquier club. Y el Málaga tiene cantera, está reconocido. Hacen falta buenos responsables deportivos y eso va a depender de tener una sociedad digamos nueva", decía el alcalde.