Pasó revista Juankar, que habló de la situación del Málaga con claridad desde su rol de futbolista. “El problema ahora es una mala gestión, no se ha dado importancia a muchas cosas. Nos hemos tenido que adaptar a eso, y también influye en nuestro trabajo. Quieras que no, no sabes qué va a pasar mañana y eso te pone la cabeza loca. Pero a pesar de las dificultades y la situación del club nosotros intentamos centrarnos en lo nuestro”, dijo en una entrevista en El Transistor.

Aprovechó el madrileño la ocasión para valorar el esfuerzo realizado por algunos: “Si se hubiese hecho una buena gestión no se hubiese llegado a este punto. Nos contaron que había soluciones y vemos que no llegan, cada día va peor y cada día te enteras de una cosa. Al míster le pasó lo del tema de los tránsfers que no llegaron... Eso influye, nosotros queremos lo mejor para el Málaga, la afición está a muerte. Estamos demostrando a quién le importa de verdad el club”.

Hubo también para algún protagonista: “Personalmente, pienso que Caminero ha hecho mal las cosas con unos compañeros que se han quedado sin inscribir. No es sólo su culpa, es de todos, de una mala gestión. Mis compañeros están como están y eso es lo que más me duele a mí. A pesar de todos entrenan al cien por cien y tienen fuerzas para sacar una sonrisa... Que sepan que no pueden competir y creen buen ambiente, es de admirar. Ellos cobran, pero lo que quieren es jugar. Quieren buscar una solución, en ello están".