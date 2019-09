Confirma el Málaga que ya tienen sus respectivos tránsfers tanto Benkhemassa como Lorenzo. Ambos fueron protagonistas y afectados de uno de los últimos episodios de vergüenza blanquiazul, llegando a terminar de colmar la paciencia de Víctor Sánchez del Amo, que arremetió duramente contra José Luis Pérez Caminero y Joaquín Jofre tras el partido contra el Almería.

“No tener el tránsfer de Lorenzo y de Moha [Benkhemassa] para mí es rocambolesca, después de todo lo que ha pasado tras el mercado de fichajes. No puedo entender que yo me entere de esto después de hacer la convocatoria. Si estamos de vacaciones cuando hay que hacer estas gestiones pues pasa esto. Cuentas con jugadores y luego llega en el último momento y te dicen que no hay tránsfer”, explotó Víctor ante los medios.

La reacción del club llegó con un comunicado en el que se quiso explicar la situación con el sello de Joaquín Jofre, uno de los aludidos. Quiso defenderse de los ataques y tratar de explicar que el retraso en la llegada del tránsfer de estos jugadores nada tenía que ver con alguna negligencia propia. El texto fue borrado de los canales oficiales del club. También Caminero quería hablar en público (o eso quiso que se supiera) pero Al-Thani le negó el uso de los espacios del Málaga para dicha comparecencia.

De cualquier manera, según confirmaron fuentes del club de Martiricos a este diario, tanto el internacional argelino como el joven hispano-suizo podrán vestirse de corto en el Mirandés-Málaga si así lo estima oportuno el entrenador blanquiazul.

Las heridas, de cualquier manera, siguen abiertas en un Málaga en el que hay varios frentes abiertos y en el que pronto habrá cambios drásticos made in Al-Thani. “La rueda de prensa prevista para mañana martes, 10 de septiembre, no ha sido cancelada sino retrasada. Los detalles sobre la nueva convocatoria serán comunicados próximamente. En la misma se aclararán todos los hechos de la pasada semana y, además, se explicarán las medidas que van a ser adoptadas de inmediato”, salía al paso el club el martes de una rueda de prensa (la de Caminero) que nunca llegó a ser anunciada. “Medidas” e “inmediato”, palabras claves.