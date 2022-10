El vestuario y la semana de la verdad: "El Málaga no puede estar donde está"

Javi Jiménez y Juanfran Moreno, los dos laterales titulares del Málaga, fueron quienes comparecieron para mostrar el latir del vestuario tras la derrota en Oviedo. El sentimiento es repetido, el conjunto de Pepe Mel enlaza buenos minutos pero ante el primer gran problema al equipo le tiemblan las piernas. Con los pies hundidos en barro es más complicado salir y tener fortaleza mental. Viene una semana tremenda, con Eibar, Cartagena y Sporting en ocho días.

"Fue un partido en que en la primera parte el equipo tuvo varias ocasiones para ponernos por delante en el marcador, que fuera de casa, en la situación en la que estamos, hubiera sido muy importante. El segundo tiempo no tuvo nada que ver, fue un partido más de ida y vuelta que en la primera, no tuvimos el control del partido como sí antes. Ellos aprovecharon el gol en un momento importante al acabar la primera parte", explicaba Javi Jiménez: "El domingo invito a la gente a que no pierda la ilusión, que nos den la fuerza que nos dan semana tras semana. Son incondicionales y vamos a trabajar todo lo que podamos para corregir errores y reforzar las cosas positivas y darle esa victoria que tanto merecen".

Juanfran, por su parte, exponía que "en el partido merecimos más, en ningún caso perder. Tuvimos un error, lo pagamos con el gol y nos costó darle la vuelta al partido. Hicimos todo, estuvimos en su campo toda la segunda parte, atacamos todo lo que pudimos, pero nos costó dar la vuelta. A seguir".

Señalaba el jugador de banda madrileño que "rompimos la racha en casa, estamos encajando muy poco, perdemos por la mínima siempre. Es una semana muy importante para nosotros, son tres partidos y nueve puntos, es el momento de darle la vuelta a esta situación. El Málaga no puede estar donde está. Estamos trabajando muchas cosas bien, pero debemos tener esa concentración para esos pequeños detalles que nos hacen ganar o perder partidos. Con nuestra gente no le vamos a pedir nada. El inicio ha sido muy difícil, pero siempre han estado con nosotros. Debemos animarles con una victoria y que cojan oxígeno".