"El fútbol es muy caprichoso y cuando uno se dedica a él, estas cosas ocurren", dice resignado Víctor Varela, el malagueño vicepresidente y consejero delegado del Albacete. El ahora directivo manchego desempeñó desde 2005 hasta 2013 varios cargos en el Málaga, desde locutor de la radio oficial del club hasta ser director de comunicación durante la etapa más especial del equipo en la Champions; también una de las más complicadas. Como ya hizo en la primera vuelta, le tocará seguir desde el palco un partido que resulta trascendental para ambos intereses y en el que tendrá el corazón dividido.

"Un enfrentamiento siempre te genera esa sensación cuanto menos extraña porque yo obviamente me debo al Albacete y estoy disfrutando muchísimo de esta temporada, pero yo siempre tengo los mejores deseos para el Málaga, que me formó como persona y profesional", describía Varela desde el plano personal en una entrevista para Ser Deportivos Málaga. Así están siendo los días para él: "Es un reencuentro y llevo toda la semana hablando con amigos. Las bromas te las puedes imaginar… Que a ver qué pasa, que hay que bajar el pistón, que si ya tenéis el play off…".

El Albacete, tercero con 71 puntos, está a cuatro del Granada (75) y apura sus últimas opciones de ascenso directo. "Nosotros tenemos una plantilla muy humilde que sabe el club que representa, que somos un club humilde, que llegar a este punto nos ha costado un esfuerzo tremendo y ellos tienen la ilusión de poder pelear hasta el final", comenta el malagueño. Un triunfo blanquiazul en el Carlos Belmonte daría la promoción a los nazaríes, así que "lograrlo pasa por que nosotros seamos capaces de ganar al Málaga, que va a ser muy complicado; somos conscientes del potencial del Málaga y del buen momento que atraviesa, y luego pasa por resultados de terceros. Nos tenemos que centrar en sacar el partido e intentar llegar a la última jornada con las opciones intactas aunque ya digo que va a ser muy complicado".

Varela intenta poner en contexto el momento del Albacete, club que sitúa en el puesto "12, 13 o 14" de Segunda a nivel de presupuesto con "siete u ocho millones para toda la organización". De su temporada destaca la regularidad: "No hemos tenido ninguna racha negativa como han podido tener Málaga, Granada u Osasuna. Obviamente no te esperas estar en una situación como esta porque como digo, en un club que el año pasado salvó la categoría en la última jornada, todos somos conscientes de quiénes somos y de dónde venimos. Hace dos años jugábamos en Segunda B, estar así es un sueño del que no te quieres despertar, pero quieres que todo esto termine por ser el sueño que devuelva al Albacete a una categoría que no conoce desde 2004".

También tiene palabras para el Málaga, al que valora su rápida adaptación a Segunda División: "Lo que dice la estadística es que en esta categoría, a la mayoría de los que bajan de Primera les cuesta cogerle el pulso. Quitando el Levante, si lo analizas, Osasuna llevaba dos años, el Granada también, el Rayo igual… Es complicado. Vienes de Primera, desestructurar una plantilla, estructurar una nueva de la categoría; es un año muy largo y suele costar cogerle el pulso".

"Recuerdo a principio que algún compañero me decía que la afición, que sin duda es un baluarte, es un plus y lo padecí en mis propias carnes en la primera vuelta, debía ser paciente porque lo importante es estar entre los seis primeros a final de temporada. Porque mira qué clubes hay que no se van a clasificar para el play off: podemos hablar del Tenerife, que tiene muchísimo presupuesto y es un histórico; el Oviedo, el Sporting, Las Palmas. Puede ser que entre Cádiz y Depor uno se quede fuera. Es muy difícil estar ahí y eso tiene que valorar la afición de cualquier equipo que quiera subir a Primera", añade.

También describe Víctor Varela el ambiente que se vive actualmente en Albacete y la expectación que levanta el partido: "El ritmo de venta de entradas es alto. El horario es un domingo a las 20:00, que aunque hablar de los horarios no viene al caso, no es que invite a que los más pequeños puedan acudir. Pero creo que sí, que el campo se va a llenar, que habrá un bonito espectáculo donde los dos equipos se juegan muchísimo y luego veremos quién se lleva el gato al agua".

Cuestionado también por Muñiz, con el que compartió club durante su etapa en el Alcorcón, se sale del terreno profesional para no valorar la destitución del asturiano del banquillo del Málaga: "Yo con Juan Ramón tengo una relación de amistad y mantengo contacto frecuente con él. En este tipo de casos soy bastante respetuoso, incluso cuando él era entrenador del Málaga, del Málaga no conversábamos. Mantengo la distancia, estoy en Albacete y él ha estado en Málaga y no viene al caso que analicemos una situación que nos concierne a los dos. Por un mero tema de respeto nos preguntamos por la familia, hablamos de nuestras cosas. El fútbol lo intentamos dejar un poco al margen porque ya sabemos cómo funciona".