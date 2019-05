Víctor Sánchez del Amo está más convencido que nunca de que el Málaga va a conseguir el ascenso a Primera División. Así lo aseguró el técnico en los micrófonos de Canal Sur tras su paso por La Jugada: "Si nos remontamos a la rueda de prensa de presentación, sin entrenamientos, y ya lo dijimos. Ahora imagina, después de conocer al equipo, el ambiente de La Rosaleda… por supuesto que se puede, y con mucha convicción lo pensamos ahora".

El técnico explica cuál ha sido su incidencia en la metamorfosis blanquiazul: "Una de las cosas que hemos traído es la ilusión, y la convicción de que esta plantilla es la mejor de Segunda y que está capacitada para el ascenso y para jugar al fútbol con el estilo que queremos implantar desde el primer día. Las cosas de momento están yendo fenomenal y a más. Es importante que el equipo demuestre una línea de crecimiento".

Entiende que cuando tomó el relevo de Juan Ramón Muñiz la atmósfera estaba viciada: "Cuando llegamos había un clima más de pesimismo. La afición pensando que estaba en peligro incluso la participación en play off. Cambiar eso es importante, pero no con palabras. Nosotros no hemos lanzado mensajes a la afición, la forma de que la gente se reenganche es ofreciendo rendimiento. Sin excusas desde el principio. Me gusta esa reflexión, porque es así. Nos aplicamos esos principios como cuerpo técnico, las excusas no sirven para nada. Hay que centrarse en el trabajo, y las situaciones que se dan asumirlas y trabajar para mejorarlas. Nos enfocamos al trabajo".

Una vez más, escapó de la comparación directa con la etapa del asturiano: "Lejos de entrar en comparaciones o valoraciones de la etapa anterior, desarrollamos nuestra manera de pensar. Y entendemos que es una plantilla con un potencial tremendo, la mejor de Segunda. Y queremos desarrollar ese potencial y ponerlo a rendir como corresponde. Cada entrenador tiene su filosofía y sus propuestas. Nosotros no tenemos una idea de juego propia para imponer en todos los equipos, como hacen muchos entrenadores, lo entendemos de otra forma, dándole la máxima importancia al jugador. Hacemos un análisis de la plantilla, de la potencialidad de los jugadores y le damos el protagonismo a ellos. Adaptamos el sistema a ellos".

Más goles

Lo que no es cuestionable es que desde su llegada el Málaga marca el doble de goles que antes. "Jugar mucho más tiempo en el campo rival es una de nuestras ideas. Eso te permite crear más ocasiones y de más calidad. Es un equipo que ofrece oportunidades para crear peligro por fuera y por dentro con llegada de segunda línea. Pero todo parte de darle mucha importancia al balón. Entendemos que la plantilla tiene calidad para sacar el balón jugado desde atrás, tenemos velocidad, también defender bien en situaciones en las que tomamos riesgos… Nos hemos preparado situaciones para defender con sólo siete jugadores, para dominar el juego posiciones, el contraataque. Y el equipo ha dado respuesta en eso, porque creen en la forma de jugar y se sienten protegidos por el cuerpo técnico. Nosotros les motivamos y retamos a ser un equipo valiente y eso te lleva a ser más peligroso”, explicó Víctor.

Trabajo defensivo

"Trabajamos defensivamente para que nos creen ocasiones, y estamos consiguiendo mantener el nivel defensivo del equipo, que era muy bueno. Y además en un contexto de ser más atrevido y tomando más riesgos. Y estamos generando más ocasiones y recibiendo menos (algunas poco peligrosas, fuera del área). El análisis de datos es un mundo, y hacemos uno muy profundo, tanto en ataque como en defensa", siguió analizando el entrenador blanquiazul.

Cuentas

Y de análisis a cuentas. Víctor no titubea: "Las cuentas son muy fáciles, materializar la posición en el play off, cuanto más alta mejor. Y luego en las eliminatorias superar a nuestros rivales. En Albacete tenemos la posibilidad de colocarnos terceros, hay que aprovecharlo. Nuestro discurso es que creíamos desde el ascenso directo, se nos fue, porque no se dieron los resultados, pero totalmente optimistas vamos a intentar conseguir la tercera plaza porque dependemos de nosotros mismos".

Ontiveros

Por supuesto, hubo espacio para hablar de Ontiveros, que está siendo clave y que no termina de estar contento con su situación económico. “Es un jugador con unas características que llaman la atención. Es un reto con él alcanzar un alto rendimiento sostenido. Lleva varias temporadas destacando, pero trabajamos en eso, sabemos de su potencialidad, y vamos a ayudarle a que la aumente y la mejore. Yo he tenido la suerte de jugar con grandes, como Raúl, que siempre estaba deseando mejorar y aprender. Y eso lo tenemos que adaptar a los jóvenes. Pero ese descaro no lo queremos sólo en los extremos, también Renato, Álex, Hicham, Alejo, Pacheco… Pero también la queremos en el resto de posiciones con o sin balón. Todo en la vida mejor sin miedo. Lo tenemos, pero hay que gestionarlo para que no nos límite. Esa es la clave”, aseguró Víctor.

Futuro

En lo referente a su futuro trató de restarle importancia, pero dio alguna pista: "No puedo decir que mi continuidad esté firmada si ascendemos. Hay una cláusula, pero no se ha dado la situación. Sí, esa cláusula la tenemos en caso de conseguir el objetivo. Pero los contratos son súper complejos. Queremos estar aquí mucho tiempo, hay mucha calidad profesional y también humana en todos los departamentos del club".