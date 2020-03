Víctor Fernández, entrenador del Zaragoza, ha hablado antes de viajar con su equipo a la capital de la Costa del Sol para enfrentarse este domingo al Málaga en La Rosaleda. El preparador de los aragoneses lanzó bastantes elogios a la escuadra que dirige Sergio Pellicer y quiso prevenir a los suyos del ambiente qu vivirá el estadio blanquiazuly de las cualidades del equipo andaluz que empató a dos en el choque de ida disputado en la capital maña.

"En el plano deportivo, es indiscutible para mí que por la trayectoria última del Málaga, por lo que tiene y el potencial de la entidad es un equipo muy grande. La conclusión va a ser que si queremos tener una mínima opción de puntuar, tenemos que jugar al 100 por 100, hacer un muy buen partido en lo ofensivo y defensivo. En la línea que hemos hecho en los últimos meses, sin mirar al partido del Racing de Santander porque entonces tenemos cero posibilidades, es indudable. Eso marca lo que será un partidazo. Es uno de los mejroes partidos que se pueden ver en estos momentos en la Segunda División. Y el escenario será muy bonito, tenemos la información de que va a ir mucha gente y de que va a empujar muy fuerte", relató el técnico en su primera valoración del envite en Matiricos.

El Zaragoza empató a dos en los últimos minutos del encuentro contra el Racing de Santander, último choque de los maños que completa una racha de tres empates consecutivos como visitante -los otros dos en casa del Mirandés y el Cádiz- lo que junto a su fiabilidad en La Romareda le mantiene en la segunda posición de la clasificación con 14 puntos más que los costasoleños y la etiqueta de favorito al ascenso. Aún así, Fernández definió el partido en Santander como "uno de lospeores de la temporada" y señaló las posibilidades además de las cifras recientes de los blanquizules: "No pierden en casa desde el 12 de octubre [1-2 contra el Cádiz] y de los últimos 15 partidos solo ha perdido uno. Me sorprende el discurso de solo luchar por la salvación, porque me parece uno de los mejores equipos de la categoría, con calidad y recursos. No tiene una gran profundidad de banquillo por número de licencias, pero sí futbolistas muy considerados y por presupuesto, afición y estadio es uno de los mejores de la categoría, un equipo muy grande".

El entrenador zaragocista señaló a Keidi Bare como "el mejor pivote defensivo de la categoría" y elogió también la temporada de Munir bajo palos y la zaga malaguista, aunque apuntó que "es un equipo ganable, como somos todos en Segunda".

Bajas y dudas

En lo referente a la confección de la alineación, Víctor endrá la baja segura de Guti sancionado y cuenta con tres jugadores cuya participación es una incógnita por sus condiciones físicas: Luis Suárez, Vigaray e Igbekeme. Elentrenador espera que alguno de ellos pueda entrar en la expedición: "Es imposible que estén los tres. Luis es el que tiene más opciones, el único que se ha entrenado con normalidad el jueves". El atacante parece que estará en la alineación de Martiricos, mientras que la principal duda es si Vigaray llegará o no a tiempo, Igbekeme parece el más lejano a poder ser de la partida.