El Málaga volvió a sumar tras dos derrotas seguidas. El punto sabe a menos por el guion del partido, pero Víctor lo valoraba de forma positiva en rueda de prensa. "Podemos estar contentos, sabíamos que era un partido difícil. Hicimos lo más complicado después de una primera parte en la que hicimos muchas cosas buenas y no conseguimos marcar. Nos faltó matar el partido, seguimos teniendo más posesión, pero... El Mirandés apretaba y sus ocasiones fueron provocadas por fallos nuestros en entregas, ese estilo que queremos tener, el campo estaba muy alto", decía para profundizar: "Apretaron bien, encontraron nuestros errores y permitieron contras peligrosas. El equipo tuvo carácter y supo sufrir en momentos complicados, no perdió la personalidad pese a jugar fuera de casa, siguió insistiendo y teniendo el control y alguna oportunidad para ganar".

"Sobre todo en acciones en las que teníamos el control y por pérdidas nuestras, en transiciones, ahí nos tocó sufrir. La valoración la marca la eficacia, el gol. Los dos equipos tuvieron sus posibilidades. Tuvimos el 0-2 en una acción clarísima, no lo hicimos y el Mirandés se aprovechó, los rivales juegan. Le damos su importancia y le felicitamos", ampliaba el entrenador sobre el resultado.

Insistía en la previa Víctor sobre el proceso en el cual se encuentra la plantilla. También hablaba después del paso por Anduva de ello. "Vamos a intentar acortar lo máximo posible los plazos. Estamos contentos porque sumamos un punto para crecer. La idea es mejorar semana a semana, generar automatismos, ahora que ya estamos todos. Intentaremos que sea lo más corto posible ese periodo, cuánto antes mejor", aseguraba, para ser después cuestionado sobre los cambios: "Tenemos varios partidos seguidos con poco tiempo de descanso, las tarjetas condicionan, jugábamos fuera de casa, era un partido muy dividido... Keidi está muy expuesto a esas acciones. La tarjeta condiciona mucho, y también el hecho de que había jugado con su selección muchos minutos. Teníamos que pensar en no forzar. Con Luis Hernández teníamos muy claro que hay que dosificarlo, prácticamente no ha hecho pretemporada por su lesión. Hay que tener cuidado, no queremos tener lesiones y ahora vienen partidos complicados. Dimos entrada a Lombán, al que también le viene fenomenal acumular minutos tras lesión, necesitamos que todos tengan ritmo de partidos".

El técnico se alegra de que lo institucional, por un momento porque sigue el intercambio de palabras entre el alcalde y Al-Thani, quedase en un segundo plano. "Siempre intentamos halar de fútbol que es lo que nos gusta, cuando no lo hacemos es porque no nos queda más remedio. Durante las últimas horas hemos tenido máxima concentración en el partido", terminaba.