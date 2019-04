Víctor Sánchez del Amo habló, entre otras cuestiones en una amplia rueda de prensa, de la actuación arbitral. El técnico madrileño se mostró muy contundente. "Desde mi punto de vista he visto dos penaltis. Uno a Ontiveros y otro a Keidi. El árbitro no lo ha valorado como falta y ya está. Y dos faltas de Salva Sevilla que eran amarillas, podrían haberlo dejado fuera. Hoy nos tocó en contra y otra vez será a favor", explicó el entrenador blanquiazul de la actuación de Pérez Pallas.

No obstante, Víctor, sí le quitó yerro el asunto. "Yo siempre respecto a los árbitros tengo profundo respecto. Como personas tienen el componente humano y se equivocan. Nosotros también nos equivocamos. Ese factor de error arbitral también juega", comentó el preparador malaguista.

También habló Cifu del árbitro. "Eso me han comentado, que hubo un par de acciones que pudieron ser penalti. Es complicado, no soy colegiado, es complicado en este tipo de acciones decidir si hay sido o no penalti. Esperemos que esos detalles se decanten de nuestro lado. A lo mejor el próximo día lo pitan a favor y nos podemos por delante que hubiera sido importante", dijo el lateral derecho.