Víctor y un último mensaje al jeque Al-Thani: "Le doy las gracias"

También hubo protagonismo, aunque mínimo, para Al-Thani, sobre el que fue cuestionado Víctor Sánchez del Amo en su última comparecencia. "Ya habéis visto mis manifestaciones y al señor Al-Thani le doy las gracias porque él me permitió vivir esto junto a mi cuerpo técnico", se limitó a decir el que fuera entrenador del Málaga hasta hace unas horas, en un tono bastante diferente al de la rueda de prensa de Oviedo, donde el jeque era uno de los señalados.

Sí fue más explícito y amplio sobre las formas utilizadas en su salida. “Valoraciones sobre las intenciones de lo que nos ha pasado no puedo hacer. Esto abre un escenario que es terreno de abogados. Mi respuesta inmediata por la falta de empatía por parte de los dirigentes del club, ni una pregunta de cómo está mi familia, luego sacaron un comunicado. Pero el martes cuando nos enteramos no. Los mensajes me llegaron el martes, desde el primer momento", que ampliaba: "No voy a hacer ninguna valoración de las intenciones, no me corresponde. La solución está en manos de equipos jurídicos. No lo sé si me hubieran echado sin la publicación del vídeo, no lo puedo saber".

"Desconozco las leyes, los escenarios que se desaten después de esto. No sé qué va a pasar después de esto. Obviamente la dirección del club... Después de lo que ha pasado terminar bien, no. Creo que hay momentos donde lo profesional está por detrás de lo personal. Creo que debería ser siempre", seguía Víctor, que realzaba la importancia del buen trato personal en las relaciones profesionales: "Desconozco las leyes, los escenarios que se desaten después de esto. No sé qué va a pasar después de esto. Obviamente la dirección del club... Después de lo que ha pasado terminar bien, no. Creo que hay momentos donde lo profesional está por detrás de lo personal. Creo que debería ser siempre. En la vida de estrés super competitiva, donde hay confianza, tienes que ir quitándoles tiempo para dedicarlos a la parte profesional. El mundo del deporte tiene mucho de eso. En ese afán de mejorar y lograr cada vez metas más altas le quitamos tiempo a nuestros seres queridos. De entrenadores ya ni os cuento, con las cosas que tenemos que pensar. Cuando estás en un escenario de dificultad como la del Málaga, más. Lo personal debe estar siempre por delante".