Víctor: "El club se debe poner las pilas"

Víctor Sánchez del Amo exhibía alegría en la sala de prensa de El Sardinero después de conseguir un triunfo de un valor incalculable. "Es un momento de disfrutar de la victoria, pero no nos podemos quedar aquí", explicaba el técnico, que daba un toque de atención para seguir creciendo: "Nosotros en el plano deportivo y pedimos que el club en el plano de gestión tenga eficacia para tener más disponibilidad de partido. Es lo que esperamos. Vamos a competir con todo, pero cuando tengamos más opciones elevaremos nuestra capacidad competitiva. El club se debe poner las pilas y no esperar hasta el último momento".

El madrileño hablaba de la dureza del partido para el Málaga . "Muy contentos porque lo hablamos en la previa, nosotros no vamos a poner excusas por la situación de tremenda dificultad a la hora de gestionar, con riesgo de lo que nos ha pasado hoy. Han entrado jugadores de inicio sin casi pretemproada como Luis Hernández y Lombán y es un riesgo deportivo y nos ha llevado a gestionar con incertidumbre", decía para alabar a los futbolistas: "Los jugadores han demostrado profesionalidad, han hecho un esfuerzo tremendo. El premio a creer ante las adversidades es ganar un partido complicado contra un rival trabajado y que nos ha hecho un partido complejo".

"Esperamos que no hayamos envejecido", bromeaba Víctor, que relativizaba con su labor: "Es nuestro trabajo, nos toca lidiar con circunstancias, nuestro trabajo es solucionar problemas. Organizamos nuestros equipos y se va dando eventualidades en todo momento, estamos acostumbrados a buscar soluciones y no buscare excusas. Nos gustaría competir en garantías y estas no son para competir a largo plazo. El mercado está abierto y confiamos en que se va a subsanar y no tener que estar en los partidos así. Hasta el último momento estábamos para poder contar con Okazaki y Cifu. Tener que tener siete futbolistas profesionales en el campo condiciona mucho. Lo hemos tenido todo en cuenta y por eso digo la profesionalidad de los jugadores para competir en esas circunstancias".

El entrenador malaguista hablaba de la cocina del triunfo. "La clasificación en la jornada 1 ya me dirás el recorrido que tiene. Vamos a competir porque sabemos que aún así se puede competir para ganar y lo ha demostrado el equipo. Hemos hecho un planteamiento para tapar debilidades y el equipo lo hizo bien,. pero rápido tuvimos problemas físicos y nos condicionó, cambió el partido. Tuvimos que trabajar más cerca de nuestra portería. Cambiamos el sistema al descanso. Decidimos cambiar luego a un 4-5-1 y dominamos y creamos ocasiones. Esa contundencia en área contraria nos dio la victoria", relataba.

"Los partidos tienen 90 minutos y los rivales te pueden hacer gol. Los jugadores demostraron carácter para salir de situaciones adversas y hoy es un ejemplo. Lo trabajado durante la semana se tuvo que cambiar y los jugadores están preparados para hacerlo sin ningún tipo de dudas", cerraba.