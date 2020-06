La voz de Cristo tras un calvario de ocho meses

Llevaba mucho tiempo, demasiado, en la enfermería el joven Cristo. El canterano empezaba a abrirse paso en el primer equipo cuando una inoportuna lesión le alejó del césped. Ahora vuelve a entrar en una convocatoria del Málaga y espera poder ser útil para el equipo en esta recta final del campeonato.

"Estoy muy contento, después de estar tanto tiempo parado, de volver a disfrutar de hacer lo que más me gusta y estar con todos mis compañeros”, declaró a los medios del club blanquiazul, donde añadió: "Me siento muy bien, he estado preparándome bastante con Manu Gestoso, y me encuentro muy bien”.

“No lo he contado, no lo veo importante, pero sí que he estado varios meses parado. Se hace complicado, pero intento no pensar mucho en la lesión y seguir trabajando hasta que llegue el momento”, relativizó acerca de su baja, que espera dejar atrás: “Estoy aquí para ayudar, dar lo máximo de mí y estar disponible en todo lo que pueda ayudar al equipo. Mi último partido con el primer equipo fue el del Deportivo y con el filial fue en otro fuera de casa”.