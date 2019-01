PSOE y Ciudadanos revisarán este viernes el pacto de gobierno de Mijas

El pacto de gobierno entre PSOE y Ciudadanos alcanzado en septiembre de 2016 en Mijas pende de un hilo. El alcalde, Juan Carlos Maldonado, ha convocado para este viernes la comisión de seguimiento del pacto, a la que está previsto que acudan los 12 concejales del equipo de gobierno, para revisar los recientes incumplimientos del acuerdo ante lo que podría ser una ruptura inminente tras dos años y medio de cogobierno.

La tensión entre ambos socios de gobierno surgió a raíz de la denuncia del alcalde contra el socialista Nicolás Cruz, recién nombrado concejal en sustitución de la exedil Mari Carmen González, por un presunto uso fraudulento de información confidencial. Según el regidor, este habría difundidodicha información a los medios de comunicación a través de un seudónimo. Como consecuencia, Maldonado se negó a delegar en el edil socialista el área de Nuevas Tecnologías hasta que se aclarara esta situación.

Una decisión que no sentó nada bien a su socio de gobierno. Pero no quedó ahí la cosa. Fruto de esa desconfianza Ciudadanos votó en contra de que José Antonio González (PSOE) fuera reelegido como consejero delegado de la Mijas Comunicación, lo que terminó por dinamitar la relación entre ambos.

“Como consecuencia de esa desconfianza en la gestión de la información municipal y porque se acerca un periodo electoral quiero asegurar que los mijeños reciban una información veraz. No pongo en duda la profesionalidad de los trabajadores pero quiero garantizar la independencia del medio y la pluralidad informativa y por eso consideramos que de aquí a las elecciones lo más razonable es que sea el consejo de administración quien participe en las decisiones de la sociedad”, ha señalado.

Juan Carlos Maldonado | Alcalde de Mijas Su actitud [en relación a su socio de gobierno] no es la adecuada para llegar al entendimiento”

Sobre la reunión del viernes y su relación con su socio de gobierno, ha puntualizado que “su actitud no es la más adecuada para llegar al entendimiento. Quiero pensar que van a considerar su postura y que por el interés general van a cambiar su actitud de ataque hacia mi persona. La decisión que he tomado está fundada y lo único que quiero es que se aclare quién está detrás de ese correo electrónico y que se aclare esta situación”.

Por su parte, el grupo socialista ha exigido al alcalde que retire la denuncia, lo que consideran “un ataque directo contra un concejal del grupo municipal socialista por pura estrategia electoral”. “Los últimos acontecimientos evidencian el nerviosismo de un alcalde ausente y desleal que no es capaz de cumplir ni siquiera aquello que firma, que no cumple, y al que se le acumulan los proyectos que no avanzan. Es por ello que los socialistas reclamaremos en la próxima reunión de la comisión del pacto de gobierno, una serie de medidas que necesitan de un compromiso inmediato por parte de la formación naranja y que no vamos a dejar que se demoren más en el tiempo”, ha concluido González.

La presente legislatura no ha estado exenta de polémica y rupturas. Ciudadanoss y PSOE rubricaron un nuevo pacto de gobierno en septiembre de 2016 tras el fracasado con el Partido Popular tras un inicio de mandato que estuvo marcado por los continuos desencuentros entre ambas formaciones. En marzo del año pasado, el edil de Costa del Sol Sí puede firmó un acuerdo programático con Ciudadanos y PSOE para garantizar la estabilidad política del municipio hasta el final del mandato.

Sin embargo, este acuerdo tampoco fraguó y seis meses después Mijas perdía a su concejal número 13. El portavoz de CSSP, Francisco Martínez, dió por finalizado el acuerdo en el mes de septiembre tras denunciar “constantes incumplimientos” de los puntos de dicho pacto. A cinco meses de las elecciones, la estabilidad municipal de nuevo pende de un hilo.