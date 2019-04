La Fiscalía decide abrir una investigación sobre el supuesto caso de espionaje en Mijas

Estas acusaciones han sido muy criticadas por la oposición. El socialista José Antonio González , calificó ayer de “nerviosismo” la rueda de prensa del alcalde mijeño. “No podemos entender el nuevo intento de obstaculizar esta investigación por parte del señor Maldonado. No vamos a apuntar a nadie como culpable de estos hechos, pero sí vamos a estar vigilantes para llegar hasta el final en este asunto y que se depuren todas las responsabilidades ante unos hechos que de ser ciertos serían constitutivos de delito”, denunció.

Ampliación de la auditoría informática

El consejo de administración de Mijas Comunicación votará este viernes la ampliación de la auditoría informática, tal y como solicitó el perito en su informe preliminar, en el que no aparecen muchas de las revelaciones que realizó verbalmente a los miembros del consejo. Entre ellas, no habla de las supuestas carpetas clasificadas de cada uno de los concejales en los que se encontraría información de cada uno de ellos, tal y como relató en la reunión, al considerar que no era objeto del estudio preliminar. El alcalde mijeño ya mostró su rechazo a continuar con la investigación iniciada por este perito, por lo que la propuesta podría salir adelante con los votos a favor de la oposición y en contra de Ciudadanos.