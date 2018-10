IU y PSOE reprueban al alcalde de Torrox por hablar de "parte positiva" en crimen machista

El grupo de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Torrox va a pedir la reprobación del alcalde de la localidad, Óscar Medina (PP), por unas declaraciones radiofónicas en las que aludía a la "parte positiva" del crimen machista que tuvo lugar en el municipio la pasada semana. Por su parte, el PSOE ha exigido la dimisión del regidor por estas palabras.

El alcalde hizo unas declaraciones a Radio Torrox tras el minuto de silencio que se guardó en la localidad por el asesinato machista de una vecina donde destacó que el municipio era más conocido en España desde que era alcalde, algo que desde IU se ha considerado "oportunista y fuera de lugar".

Medina, tras ser cuestionado por el lamentable suceso, señaló en la entrevista: "Yo me quedo con la parte positiva de una desgracia intolerable y que tenemos que seguir luchando para evitar este tipo de sucesos tan nefastos y la violencia contra la mujer. Pero me quedo con que todas las administraciones estuvimos juntas".

A continuación, el regidor alude a una frase que le comentó un cámara de un medio nacional: "Me dijo: Alcalde es la primera vez que hemos dicho en Madrid vamos a retransmitir desde Torrox. Antes de que fuera usted alcalde no sabíamos dónde estaba Torrox, teníamos que poner Torrox (Málaga) y hemos dicho en Madrid nos vamos a Torrox como quien dice nos vamos a Marbella, a Benalmádena, a Santa Pola o Benidorm y es un orgullo, algo se está haciendo bien para que se haya conocido a nivel de España". Seguidamente, Medina añade que "esto no tiene nada que ver con la muerte de ayer".

Estas declaraciones han levantado polémica en la localidad y desde IU y PSOE han conminado al PP provincial a que exija una rectificación al alcalde y repruebe públicamente este tipo de declaraciones, ha señalado el coordinador provincial de IU, Guzmán Ahumada.

Tras rechazar estas declaraciones, el líder provincial de la formación de izquierdas ha añadido que "estos hechos son los que demuestran cómo es el partido de Casado. Por mucho que quieran disimularlo, no dan valor al terrorismo machista y acuden a actos para salir en la foto. Lo que tiene que hacer Bendodo es decirle a su partido que, de una vez por todas, se implique en erradicar el problema".

La portavoz de IU en la localidad, María José Prados, ha tachado las palabras del regidor de "totalmente oportunistas y electoralistas fuera de lugar y de contexto, relegando un hecho tan dramático como el asesinato de una mujer". Así, ha precisado a Europa Press que aún no se ha registrado la petición de reprobación y que lo hará, previsiblemente, el próximo lunes, en formato moción para el próximo pleno.

Ha indicado que ha trasladado los hechos a los cuatro grupos de la oposición y ha recordado que el pleno donde se quiere abordar dicha reprobación no será previsiblemente hasta el 29 de octubre. "En principio estamos todos de acuerdo en esta petición", ha dicho, lamentando que Medina busque "rentabilidad política" tras el suceso machista.

"Hay ocasiones en que eso es reprobable, es un hecho muy dramático, el asesinato de una mujer en nuestro municipio, los micrófonos deben utilizarse para denunciar, para exigir más medidas, para que se pongan recursos de todo tipo para trabajar en la línea de erradicar la violencia machista y él se pone a destacar que Torrox es conocido desde que él es alcalde", ha lamentado.

Pozo ha agregado que "el nivel político que demuestra en esas declaraciones el alcalde deja al municipio en un lugar indeseable y hay que reprobarlo", haciendo hincapié en la ciudadanía "comprometida" contra esta lacra.

PSOE pide su dimisión

El PSOE de Málaga, por su parte, ha pedido la "dimisión inmediata" del alcalde por haber considerado que el asesinato machista ocurrido en el municipio tiene una "parte positiva" y al afirmar que "independientemente del dolor", siente "orgullo" de que Torrox haya sido objetivo en los medios de comunicación a nivel nacional.

Así lo ha señalado la vicesecretaria general del PSOE de Málaga y secretaria de Igualdad, Fuensanta Lima, quien además ha exigido a Elías Bendodo "que dé la cara y exija responsabilidades al alcalde de su propio partido".

"No puede ocurrir, y nos parece repugnante y totalmente condenable que un alcalde utilice a una víctima de violencia machista para poner en valor las políticas que desde el Ayuntamiento se están llevando a cabo", ha dicho Lima, añadiendo que el PSOE apoyará la reprobación de Óscar Medina en el pleno del Consistorio de Torrox que IU solicitará.