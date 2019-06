La número 2 de Vox en Torremolinos se pasará al grupo no adscrito por apoyar el Orgullo LGTBI

Pendientes aún de los pactos políticos que determinarán cuál será el nuevo gobierno de Torremolinos para los próximos cuatro años, el partido de Abascal en la localidad, que había obtenido dos concejales en las pasadas elecciones municipales podría perder un representante. Según confirmaron fuentes del partido a este periódico, la número dos de Vox en el municipio, Lucía Cuín, ha anunciado su intención de no continuar en la formación aunque sí mantendrá su acta de concejal, pasando al grupo no adscrito.

Desde el partido rehusaron ofrecer explicaciones acerca de esta decisión, que no obstante podría tratarse de una represalia desde la dirección general hacia la concejala después de que esta participara en el acto de despliegue de la bandera LGTBI en el balcón del Ayuntamiento que tuvo lugar la semana pasada en apoyo al colectivo. La decisión aún no es oficial pero todo parece indicar que Cuín, que apenas llevada dos meses afiliada al partido, mantendrá su acta de concejal en el grupo no adscrito, dejando a Antonio Sevilla como el único representante de Vox en Torremolinos.

Su salida del partido deja en el aire la investidura de Margarita del Cid como posible candidata a la alcaldía si Cuín da su apoyo al socialista José Ortiz. En cualquier caso, cualquiera de los dos alcaldables necesita al menos 13 votos para gobernar con mayoría absoluta, y los dos concejales de Ciudadanos aún se han decantado por ninguna de las dos formaciones, una decisión que podría demorarse hasta el último momento.