Los sindicatos de Mijas rechazan la prohibición del uso del móvil a la policía

Los agentes de la Policía Local de Mijas mostraron este viernes su sorpresa ante el anuncio de la prohibición del uso del teléfono móvil durante el servicio. Desde los diferentes sindicatos defendieron que los agentes locales usan sus teléfonos particulares como herramientas para realizar su trabajo y consideran “excesiva” su prohibición.

“Hoy en día el móvil no deja de ser una herramienta más de trabajo. Los utilizamos, por ejemplo, para hacer las fotos de un accidente que incluimos en los informes ya que no tenemos cámaras o para comunicarnos con otros compañeros de otros municipios. De lo contrario tendríamos que hacerlo por centralita y con el móvil es mucho más rápido”, explicó el secretario de la sección sindical de SIP-AN de Mijas, José Mérida, quien agregó que “entenderíamos que se exigiera por parte de la Jefatura un uso y actitud adecuada, pero no prohibir expresamente el uso del móvil. De lo contrario deberían facilitarnos más medios, como cámaras o teléfonos de empresa”, señaló.

“En la plantilla se usan estos dispositivos por motivos profesionales, para comunicarse o tomar fotografías ante la falta de medios”

Y en la misma línea se expresó su compañero de UPLB, José Ignacio Mérida, que también mostró su disconformidad con la medida. “En la plantilla se usan estos dispositivos por motivos profesionales, para comunicarse o tomar fotografías ante la falta de medios”. “Lo que no entendemos es que se informe a los ciudadanos dando a entender que hacemos un uso excesivo para temas particulares, cuando es totalmente al revés: el uso excesivo lo hacemos de forma profesional porque no tenemos otros medios para hacerlo”, agregó.

Asimismo, explicó que “anteriormente teníamos unas tabletas que han desaparecido, que estaban en los coches, con las que se podían realizar fotos”, y propone como alternativa a la prohibición el uso de “teléfonos corporativos, no digamos uno cada uno, sino uno por vehículo”.

También Julio Soriano, delegado sindical de CCOO en Mijas, criticó la prohibición de estos dispositivos. “Creemos que la prohibición del uso de los móviles podría acarrear problemas e inconvenientes para la realización de un buen servicio. Y, en caso de prohibirlo, deberían facilitar un medio de comunicación alternativo para cuando falla la radio o cámaras para la realización de fotografías”, apuntó el delegado sindical, quien al igual que sus compañeros, desconoce qué tipo de infracción conllevaría el uso de los móviles durante el turno de trabajo.