Cada año más hoteles se salen del Imserso en Málaga por la escasa rentabilidad

Los hoteleros de la provincia han alertado de la pérdida de rentabilidad del programa de turismo vacacional Imserso, lo que genera que “cada año más hoteles se salen” al no poder cubrir los costes que supone el servicio, según ha destacado el gerente de la Asociación de empresarios hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), Antonio Aranda.

El representante empresarial ha señalado que históricamente Málaga y la Costa del Sol han concentrado “el 75% de las pernoctaciones del Imserso de Andalucía”, cuando en la temporada 2013-2014 estaban adheridos 22 establecimientos, mientras que en la actual la lista incluye a 12.

“Cada año son más hoteles los se salen del programa por el precio que pagan”, ya que la nueva adjudicataria de la licitación de 2023 abona “24,75 euros con el IVA incluido”, mientras que un “estudio de costes” realizado por la Universidad de Alicante el pasado año señala que la cuantía es de “32,61 euros por cliente y día con pensión completa, agua, vino o animación”, por lo que “la pérdida es de 7,86 euros por día y cliente”, ha recalcado.

“La gente no quiere participar porque no es rentable”, ha subrayado el hotelero, quien ha incidido en el aumento de los costes experimentado en el año 2022 a causa de la inflación o el incremento “del 3,70% de los salarios” según el convenio de este año, más la subida de “los alimentos, las bebidas o la calefacción” que “el Imserso no contempla” en lo que abona a los hoteles por las estancias.

En este sentido, ha precisado que el precio por cliente establecido por el programa Imserso para los hoteles en 2022 fue de “24,50 euros y de 24,75 euros en 2023”, por lo que ha lamentado que “ha subido 0,25 céntimos”, cuando prestan servicios como “cena, desayuno, calefacción o el cambio de sábanas”.

Así, el programa de turismo vacacional para mayores viene experimentando en la última década una merma en la oferta hotelera en la provincia de Málaga, ya que en la temporada 2013-2014 estaban adheridos “22 hoteles, en 2014-2015 16, en 2015-2016 21, en 2022-2023 10 y en 2023-2024 12”, ha referido Aranda.

Por otro lado, ha apuntado a la “afectación al empleo”, ya que muchos de “los hoteles que estaban abiertos el año pasado con el Imserso para mantener el empleo, van a cerrar” y los empleados tendrán que ir al “paro”, valorando que “han dejado de participar tres o cuatro” respecto al pasado año y “han entrado algunos nuevos que no estaban”.

Por ello, desde Aehcos solicitan que “se modifiquen las condiciones económicas” y que “se equiparen al estudio de costes de la Universidad de Alicante”, en el que ha indicado que “han participado entre 70 y 80 hoteles a nivel nacional”. “Los hoteles nunca hemos pedido tener beneficios, solo no tener pérdidas”, ha manifestado Aranda, quien ha subrayado que el programa Imserso “nunca ha sido rentable”.

Sindicatos piden soluciones y la implicacion de las administraciones

Por su parte, el representante de CCOO, David Casado, ha pedido “soluciones” para que el programa Imserso sea rentable, así como que “se involucren más las administraciones”, que se hagan “más atractivos los paquetes para los hoteles y los clientes” y que “se obligue a las empresas a mantener el empleo”.

En cuanto a la evolución de la oferta, el sindicalista ha indicado que en la temporada 2022-2023 participaron en total 15 hoteles de la provincia de Málaga, siendo los meses más destacados abril con 13 y marzo con 12, ya que no todos participan durante el período completo ni son los mismos. En la correspondiente a 2021-2022, ha señalado que fueron 11, destacando marzo y abril con 10 establecimientos adheridos, en base a los datos facilitados por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2023.

Casado ha señalado que las condiciones económicas del programa vacacional afectan “muy gravemente al empleo” porque “los hoteles difícilmente con lo que se está pagando por día pueden mantener los gastos y los trabajadores”, por lo que se recurre a fórmulas como los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).

El hotel de 4 estrellas Fuengirola Park es uno de estos establecimientos que ha optado por aplicar un ERTE por causas “objetivas y económicas” durante tres meses, a lo largo de tres temporadas, ante la pérdida de la rentabilidad del programa Imserso y el aumento de los costes experimentado en 2022 a causa de la inflación, y que afectará a “unos 40 trabajadores” de la plantilla fija, según destacó el director regional en Andalucía de la cadena Monarque, Federico López.

De la misma opinión es otro hotel que ha preferido permanecer en el anonimato, señalando que “los costes no se cubren”, aunque ha matizado que hasta el momento ha permanecido abierto porque se cubre “parte de gastos que estando cerrado no cubriríamos, y por el personal”, pero “rentabilidad nada”, han incidido.

En este sentido, han valorado que el programa Imserso “sería una buena oportunidad para desestacionalizar el sector, que muere y cierra la gran mayoría de los hoteles por falta de demanda y rentabilidad desde noviembre a febrero”, remarcando que “los Jubilados no tienen problemas en que el programa suba un importe para obtener un servicio adecuado”. “Lamentablemente, es un tema politizado que ya deja de ser rentable de la manera en que está funcionando”, han apuntado.

La lista de hoteles que se ofertan para la actual temporada 2023-2024 incluye un total de 12 establecimientos, aunque desde el Paraíso Beach han indicado que “se ha cancelado”, por lo que de momento la oferta sería de 11 plantas turísticas.