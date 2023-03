Denuncian el "abandono" de la Residencia de Tiempo Libre de Marbella

La Central Sindical Independientes y Funcionarios (CSIF) ha denunciado el estado de “abandono” de la Residencia de Tiempo Libre de Marbella, que gestiona la Junta de Andalucía, con una merma en la "oferta", los "servicios" y el "personal", según ha declarado su representante, Isabel García.

Así, ha destacado que el espacio turístico, que cuenta con una capacidad para albergar a un millar de personas y un conjunto para el hospedaje compuesto por “235 bungalows”, proyecta la reapertura para el próximo 3 de abril de cara al inicio de la Semana Santa con “una situación de falta de personal y mantenimiento”.

García ha asegurado que en los últimos años “se ha ido reduciendo la oferta” de la Residencia de Tiempo Libre de Marbella, y de los 235 bungalows con lo que cuenta, para esta Semana de Pasión comercializará solo “70” alojamientos turísticos, mientras que para la temporada de verano serán “50” los que ofrecerá a los visitantes.

La representante del CSIF ha lamentado que el complejo turístico está “muy abandonado”, remarcando que “cada año hay más falta de personal y de mantenimiento, lo que provocado que se vayan cerrando más bungalows y se disminuya la oferta”.

Falta de mantenimiento de las instalaciones

Sobre la falta de mantenimiento de las instalaciones, ha señalado que los trabajadores acometen labores de este tipo, pero “carecen de medios para poder realizarlas adecuadamente”, al presentar “un deterioro no de un año ni de dos, sino que se va acumulando” y “lo que se rompe no se arregla”, ha afirmado.

Ello se plasma, según la sindicalista, en el “mantenimiento exterior” con “la conservación de la pintura”, el estado de los “jardines exteriores” con “deficiencias a la hora de hacer limpieza de jardinería” o “problemas con el filtrado del agua” como los más “visibles”.

“Si no hay inversión para mantener un servicio que necesita unas mínimas condiciones de habitabilidad y no se arregla un baño o una cocina, el año que viene no se puede ofertar” el bungalow, ha valorado en torno a la merma de plazas alojativas, que suman “deterioro tras deterioro”. A ello ha agregado la presencia de “mosquitos” en la zona en verano y “no vemos actitud de la Junta para resolver el problema”, ha apuntillado.

“Lo que se abre no están en condiciones óptimas, sino aceptables”, ha lamentado García, quien ha señalado que ello es debido a que “no se mantiene y hay escasos medios materiales para mantenerlos”.

Merma en los servicios

En cuanto a los servicios, ha apuntado que “desde su época de esplendor ha perdido muchos”, pero ha hecho alusión a la pérdida de la cafetería hace tres años ya que “a nadie le interesa licitar y presentar ofertas porque no hay usuarios” en la Residencia de Tiempo Libre, así como se ha suprimido el de “cenas”, con la consecuente pérdida de empleo.

En este sentido, ha destacado la ubicación del espacio, en plena Autovía del Mediterráneo A-7, donde los usuarios son “muchas veces personas mayores o con recursos económicos que no les permite ir con su propio coche”, por lo que deben “ir por la carretera y buscar los pasos elevados” para consumir servicios de alimentación o restauración en la zona, por lo que ha remarcado la “importancia de que se dé el servicio de cenas”.

La falta de personal es otro de los aspectos que ha criticado CSIF, asegurando que “las jubilaciones no se van cubriendo ni los traslados” y “las bajas con mucha dificultad”, de una plantilla de “223 trabajadores que “se ha ido reduciendo a 150 aproximadamente” a lo largo de los últimos años. A ello ha agregado que “se van amortizando los puestos de trabajo”.

Asimismo, ha criticado "el tijeretazo al fin social que cumplen estos centros al recortar el programa 'Conoce tu tierra', destinado a personas con muy pocos recursos y a colectivos vulnerables de personas discapacitadas y asociaciones de mayores o de enfermos, que no tienen otra opción de poder disfrutar de unos días de descanso más que en estas residencias", asegurando que "cada vez se reduce más el número de estancias ofertadas".

Por ello, ha indicado que la representación de los trabajadores de la Residencia de Tiempo Libre de Marbella está “pendiente” de que la Junta los reciba para “ver qué soluciones ofrecen y ver cómo podemos ir remontando el centro, tanto por motivos del servicio como de empleabilidad”.