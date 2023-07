Desalojan las cocinas y terrazas del hotel Guadalpín Banús, en Marbella

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Málaga ha ejecutado este lunes el lanzamiento o desalojo de las cocinas, las terrazas y otras zonas comunes donde se desarrolla el servicio de restauración del hotel de cinco estrellas Guadalpín Banús, en Marbella, ante la mirada atónita de los turistas que se alojan en el establecimiento, viéndose afectado casi un centenar de trabajadores de sala y cocina y la propia viabilidad del establecimiento turístico, por lo que la empresa explotadora se plantea el cierre definitivo.

El lanzamiento estaba marcado para las 09:30 horas de este lunes, una cita que ha contado con un despliegue policial de hasta 11 furgonetas de la Policía Nacional, que no ha tenido que intervenir usando la fuerza, ya que la plantilla ha salido de forma voluntaria y pacífica de las instalaciones pasadas las 13:10 horas tras un encierro en las cocinas que se ha prolongado durante dos horas y media.

La decisión judicial deriva de una demanda interpuesta por uno de los múltiples propietarios del edificio, la empresa SPV, que adquirió un derecho de crédito en 2019 en el marco del concurso de acreedores de Aifos -la constructora y promotora del hotel-, aunque existen discrepancias respecto a la titularidad de los linderos de determinados espacios, y que se dirime en un procedimiento judicial paralelo. Así, la empresa ha tomado este lunes posesión de dos locales, que ha acudido con su seguridad privada.

La comisión judicial ha llegado al hotel pasadas las 10:15 horas, y tras un breve encuentro con las partes en las instalaciones, ha procedido junto con la policía al desalojo de las cocinas mientras los trabajadores se afanaban en sacar los víveres para reubicar la mercancía en otra zona del hotel y poder seguir prestando el servicio de restauración.

Durante el transcurso del encierro de los empleados, el comisario de Marbella, José Manuel Rando, ha hablado con los trabajadores para explicar la situación, con el objetivo de que salieran del lugar a causa de ejecutar la orden judicial. La plantilla no ha mostrado resistencia y ha abandonado las instalaciones de manera pacífica, aunque ha hecho una cacerolada tras el encierro en las terrazas, ante la mirada atónita de los turistas que se alojan en el hotel.

La empresa explotadora se plantea el cierre definitivo

La empresa que ejerce la explotación hotelera del Guadalpín Banús, Grisoma, se plantea el “cierre definitivo” del cinco estrellas tras el lanzamiento, según ha declarado el director, Ramón Pons, quien ha destacado que hacer una “restructuración de la plantilla y un ERTE para aligerarla” es un “mal menor” que se baraja ante la situación que atraviesa el establecimiento turístico. Además, ha apuntado que el equipo jurídico va a solicitar “amparo” al Juzgado de lo Mercantil para que “nos vuelva a abrir rápidamente las instalaciones”.

Pons ha remarcado que “la viabilidad es muy difícil” y “ha quedado muy dañada como producto de 5 estrellas” al cerrarse además “el economato, la sala de mercancías, los pasillos interiores o los vestuarios”, por lo que Grisoma “está viendo qué posibilidades hay”, aunque ha precisado que “es difícil porque una cocina no se improvisa”, así como ha lamentado que “las terrazas del hotel son uno de los principales atractivos”.

“No entendemos que teniendo el título de habilitado como los explotadores de todas las fincas registrales que componen el hotel, se haya producido el lanzamiento”, ha lamentado el directivo, al estar basada la gestión en un modelo por el que se someten las propiedades a la explotación hotelera. Pons ha lamentado que SPV “para negociar quería un aval de 5 millones de euros”, por lo que ha criticado que “no quiere negociar, quiere cerrar el hotel”.

SPV se plantea explotar sus locales

Por su parte, desde la empresa SPV, que ha solicitado el lanzamiento, han señalado que su postura es que “entre un nuevo gestor, y para eso necesitamos que Grisona quisiera salir”. “Si no es así, intentaremos explotar nosotros los locales y lo que podamos hacer, pero la prioridad es que continúe como hotel, de esa forma los trabajadores se subrogarían en sus derechos con el nuevo gestor”, han subrayado.

En cuanto a la negociación, han indicado que Grisoma “nos daba 2 meses de garantía y 10.000 de renta por 6.000 metros en primera línea de playa en Puerto Banús”, asegurando que ha pedido “un aval por una cantidad importante y negociable que podría haber rebajado”, relativa al “alquiler de todos los apartamentos (14) y locales” casi 7.000 metros cuadrados.

Alertan de que la ocupación se verá mermada

La secretaria de Servicios de CCOO, Lola Villalba, ha destacado que tras el lanzamiento “se va a ver mermada la ocupación porque no hay restaurante ni cocina, y obviamente habrá determinados trabajadores que no van a poder tener trabajo”. De este modo, ha resaltado que “si Grisoma no ha buscado otra fórmula alternativa, que es dar el servicio de comedor y sala en otra de las instalaciones del hotel, se va a ver abocado a hacer un expediente de extinción para esas personas que no van a tener ocupación efectiva”.

“Es difícil y complicado que un hotel de 5 estrellas no tenga servicio de hostelería”, ha señalado Villalba, quien ha recordado que el establecimiento cuenta con una plantilla de 200 empleados, de los cuales “entre 80 y 90 personas” trabajan en cocina y sala. La sindicalista ha apuntado que sin este servicio, “hay un sobrante de personal que está afectado”.

Por otro lado, ha señalado que la jueza ha emitido un auto, que “no ha trasladado a las partes”, donde señala que “hay una unidad de explotación, que todos los apartamentos del edificio lo tienen que poner en explotación en conjunto con los contratos y las rentas que se están pagando a otros propietarios, por lo que no podrán utilizarlos con otra fórmula como apartamento turístico”.

Por su parte, el representante legal de los trabajadores, Francisco Reina, ha valorado que “las instalaciones pueden quedar seriamente hipotecadas respecto a su continuidad” tras el lanzamiento en Marbella, así como ha apuntado a la alternativa que pueda plantear la empresa que ejerce la explotación del hotel, Grisoma, “de cara a que pueda continuar la actividad laboral y el mantenimiento de los puestos de trabajo”.