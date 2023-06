El Juzgado decreta el lanzamiento de las terrazas y cocinas del hotel Guadalpín Banús para el 3 de julio

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Málaga ha decretado el lanzamiento de las cocinas, las terrazas y otras zonas comunes donde se desarrolla el servicio de restauración del hotel de cinco estrellas Guadalpín Banús para el próximo 3 de julio, a las 09:30 horas, lo que podría implicar el cierre del establecimiento turístico o la pérdida de la categoría hotelera.

La decisión judicial deriva de una demanda interpuesta por uno de los múltiples propietarios del edificio, la empresa SPV, que adquirió un derecho de crédito en 2019 el marco del concurso de acreedores de Aifos -la constructora y promotora del hotel-, aunque existen discrepancias respecto a la titularidad de los linderos de determinados espacios, y que se dirime en un procedimiento judicial paralelo.

En concreto, SPV asegura que ostenta la propiedad de “14 apartamentos con 28 habitaciones y locales comerciales” en el hotel Guadalpín Banús desde el año 2019, fecha desde la cual han apuntado que no han cobrado “ni una sola renta” por el alquiler de estos espacios, al estar basado en un modelo por el que se someten las propiedades a la explotación hotelera, que gestiona la empresa Grisoma hotelera SL. Así, han indicado que solo han cobrado “una indemnización de 200.000 euros por daños y perjuicios y por procedimientos judiciales” cuando esta última solicitó aplazar el lanzamiento en 2021.

“No queremos cerrar el hotel”

“No queremos cerrar el hotel, nunca lo hemos pedido. No nos sobran los trabajadores ni el resto de los propietarios, sobran los gestores”, han señalado desde SPV, que destacan que la solución del conflicto pasa por cambiar a los gestores de la explotadora del hotel. “Que entre gente seria” porque Grisoma “no paga el alquiler”, han referido.

En concreto, han precisado que SPV cuenta con 3 locales, los denominados A, F y G. El primero se corresponde con “un restaurante que está cerrado” y que ya fue entregado tras un auto del Juzgado junto con los apartamentos en mayo de 2021, mientras que el G incluye “los restaurantes y las terrazas que dan a la playa” y el F “las cocinas” de éstos. A ello han agregado que en junio de aquel año, selló un acuerdo con Grisoma mediante el cual ambas empresas “reconocían los linderos y la delimitación de los locales A, F y G en función de los planos de Aifos”.

“Los que tienen que salir son los gestores -del hotel- porque no son empresarios y solo van a aprovecharse”, han señalado desde SPV en relación a Grisoma. “No hemos cobrado ni un solo euro por el arrendamiento ni por los locales ni por los apartamentos”.

En este sentido, han criticado que en la última reunión mantenida el 21 de diciembre del pasado año con la empresa explotadora, ésta propuso abonar en concepto de alquiler “10.000 euros al mes” por “6.000 metros de locales en primera línea de playa y sin ninguna garantía”.

De este modo, desde SPV han remarcado que no buscan “hacer daño”, sino que “el hotel pueda seguir abierto con los trabajadores y el resto de los propietarios”, así como “recuperar” sus bienes.

Grisoma reconoce que no paga el alquiler

Por su parte, el director del hotel Guadalpín Banús y representante de Grisoma, Ramón Pons, ha destacado que “no se está pagando el alquiler porque SPV tiene los locales cerrados”, al tiempo que ha asegurado que tanto las terrazas como las cocinas pertenecen al “propietario de la finca de servicios hoteleros, con el que la empresa explotadora (Grisoma) tiene un contrato de alquiler que se está cumpliendo”. En este punto, cabe recordar que el lanzamiento está dictado para los locales F y G, en los que se ubican las terrazas que dan al paseo marítimo y sus cocinas, que están prestando servicios.

De esta forma, ha explicado que “aunque SPV considere que las cocinas son suyas, hay otro señor que también considera que son suyas”, por lo que “el propietario de la finca de servicios hoteleros ha interpuesto una denuncia de deslinde para que el juzgado determine lo que corresponda a cada uno”, y que está pendiente de resolverse.

“Si SPV no tuviera la voluntad de cerrar el hotel, esperaría a que la justicia determinara a cuál de los dos propietarios corresponden las cocinas”, ha indicado Pons, quien ha apuntado que SPV también tiene “cerradas sus habitaciones” cuando “el precio del alquiler es el mismo que el del resto” de los propietarios.

El director ha señalado que “si se determina por un juzgado que SPV es el propietario de estos locales o estas dependencias, como son las cocinas o las terrazas, lo que tiene que hacer es negociar con la empresa explotadora el importe a recibir como renta, pero lo que no puede hacer en ningún caso es cerrarlo”.

El Juzgado emite al menos 3 órdenes de lanzamiento

El lanzamiento de las zonas comunes donde se desarrolla el servicio de restauración del hotel de Marbella, como las terrazas o las cocinas, pesa sobre el cinco estrellas desde 2021, con al menos tres ódenes de entrega de los locales F y G. La primera de ellas estaba prevista para el 18 de mayo de aquel año, pero se suspendió tras pedir Grisoma un aplazamiento de 3 meses “por obras de reubicación”, y que según un auto del 20 de octubre del juzgado -al que ha tenido acceso este diario-, “nunca se ejecutaron”.

En el documento se indica que “Grisoma ha entregado la posesión formalmente, pero no materialmente”, por lo que “SPV no tiene la posesión de los locales F y G”, de los que ordena su “entrega con anterioridad al 3 de noviembre” de 2021, con el lanzamiento previsto para el día 25, que no se efectuó. Posteriormente, vuelve a solicitarla en marzo con una nueva orden para el 21 de abril de 2022 y la última es del 4 de mayo de 2023, que no se ejecutó por la huelga de la Administración de Justicia. Según varios autos del Juzgado, “las fincas son adjudicadas como cuerpo cierto, según los planos que obran en el concurso de Aifos”, a SPV.