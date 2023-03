Detenido el futbolista que propinó un puñetazo a un árbitro en Marbella durante un partido de fútbol provincial

La Policía Nacional ha detenido a un futbolista de 30 años por, presuntamente, haber propinado un puñetazo a un árbitro en Marbella, de 21 años, durante un partido de la Tercera Andaluza Sénior. La víctima, de 21 años, sufrió "un traumatismo craneal, conmoción con pérdida de conciencia, fractura de huesos nasales cerrada y latigazo cervical", según quedó reflejado en su parte médico.

La agresión tuvo lugar el pasado 5 de marzo durante el partido Nueva Andalucía - Cala de Mijas, pero la Policía Nacional ha informado este miércoles de la detención del jugador, que huyó a la carrera el recinto deportivo después de la violenta agresión al árbitro. En concreto, ha sido arretado por su presunta responsabilidad en un delito de lesiones.

Según la denuncia presentada por el colegiado, Cristóbal Herrera, sobre las 20:15 horas, tras un gol del equipo visitante y mientras anotaba el tanto en su libreta, un jugador local se aproximó a él y, de manera sorpresiva, le propinó un puñetazo en el rostro que le hizo caer al suelo y perder la consciencia.

Tras una primera asistencia en las instalaciones deportivas, el colegiado fue trasladado por los sanitarios a un hospital de Marbella, presentado, según recoge el parte facultativo, "traumatismo craneal, conmoción con pérdida de conciencia, fractura de huesos nasales y latigazo cervical".

El agresor huyó a la carrera

Los hechos fueron denunciados por la víctima, iniciándose la correspondiente investigación por parte de agentes de la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de Marbella.

Según las indagaciones practicadas, el jugador abandonó a la carrera el recinto deportivo una vez acometió contra el árbitro, no pudiendo ser localizado en ese momento por las patrullas que acudieron al lugar.

Finalmente, los investigadores identificaron y localizaron al responsable de la agresión, que fue arrestado en relación con los hechos, que ya han sido puestos en conocimiento de la autoridad judicial y del Tribunal Administrativo de Deportes de Andalucía.

El relato del árbitro agredido

El árbitro agredido contó que "tras un gol concedido al equipo visitante, que daba lugar al 1-5 en el minuto diez de la segunda parte, me protestaron un fuera de juego en el gol, pero eran protestas normales, nada fuera de lugar". "El asistente no levantó la bandera y confié en mi compañero porque es quien se encarga principalmente de esas acciones", señala. "Estaba hablando con los jugadores tranquilamente y ellos conmigo igual. Sin embargo, cuando iba a apuntar el gol porque ya se había tranquilizaba todo, llegó este individuo por la espalda, yo estaba totalmente desprotegido y sin ver que me venía alguien, y me pegó un puñetazo en el pómulo izquierdo", cuenta.

Después de eso, asegura no recordar nada: "No sentí el dolor en ese momento. Caí desplomado al suelo y perdí el conocimiento durante un minuto aproximadamente y me acuerdo solamente del momento en el que me incorporaron para ponerme sentado".

Así relató, todavía sorprendido, dicha situación este joven de 21 años: "No era consciente de que me pegaron de la manera en la que lo hicieron porque ahí todavía no sentía el dolor. Lo primero que pregunté es si me habían pegado un pelotazo y la gente muy sorprendida por mi pregunta me dijeron que me habían pegado un puñetazo muy duro. Pregunté quién había sido y me respondieron que fue un jugador.