Disparidad en los comercios de Marbella ante el nuevo plan de ahorro energético

El plan de ahorro energético aprobado por el Gobierno el pasado lunes -que persigue la reducción del consumo de energía-, ha generado disparidad en los comercios del centro y el casco antiguo de Marbella, provocando apoyos y rechazos acompañados de incertidumbre y desconocimiento en la aplicación de las medidas en muchos de los establecimientos consultados.

La implantación de las medidas de ahorro energético aprobadas por el Gobierno central se ha producido de manera laxa en los comercios del Casco Antiguo y del centro de la localidad, donde pasadas las 22:00 horas de este miércoles reinaba la normalidad, tanto entre las tiendas como entre los paseantes.

El repique de las campanas de la Iglesia Nuestra Señora de la Encarnación han marcado la hora punta, y a las 22:00 horas la mayoría de los escaparates del casco antiguo de Marbella y de la avenida Ricardo Soriano han formado parte del alumbrado y han aportado luminosidad a las vías, aunque casi media hora ya han podido apreciarse algunos apagados en la calle Ancha o en la avenida principal.

El decreto-ley ha entrado en vigor este miércoles, con el cual se regula la temperatura de los comercios y edificios los públicos, así como obliga a apagar las luces y los escaparates a las 22:00 horas.

La medida -q-, no ha dejado indiferente a los comercios de Marbella, que se postulan entre el rechazo y necesidad de actuar ante la situación que existe en la actualidad en cuanto a los suministros, aunque sin apoyar el 100% del paquete, así como destaca el desconocimiento de la forma en la que deben de actuar en muchos de los casos.

"Que me metan al bote", ha declarado la propietaria de una tienda de decoración del casco antiguo de la ciudad que ha preferido permanecer en el anonimato, dando a entender que no va a cumplir las medidas de ahorro energético. Uno de los motivos es el horario de cierre de su comercio, que durante la temporada estival permanece abierto hasta las 23:00 horas.

"Es ridículo y no tiene ningún fundamento científico", ha lamentado la empresaria en relación a las medidas aprobadas por el Gobierno justo durante el verano "cuando podemos trabajar", ya que “en invierno cierra las 18:00 horas”. De este modo, ha valorado que mantener los escaparates apagados a partir de las 22:00 horas es " un sinsentido" porque "la gente no va a entrar si no ve” el mismo. En cuanto a la obligatoriedad de mantener el aire acondicionado hasta los 27 grados, ha indicado que usa la refrigeración en ese temperatura por “sentido común”.

Desde la tienda de moda Passion, también localizada en el centro histórico, han señalado que el plan de ahorro energético es “horrible” y más aplicarlo en esta época del año, cuando muchas tiendas "se mantienen abiertas hasta después de las 00: 00 horas".

En su caso particular, ha indicado que el apagón del escaparate a las 22:00 horas no le va a afectar, ya que es el comercio cierra a las 21:30 horas, aunque ha cuestionado cómo “alumbrar su tienda” al ser de pequeñas dimensiones y las luminarias del escaparate forman parte del conjunto eléctrico.

En cuanto a la afectación en las ventas, ha apuntado que la gente “no va a comprar a ciegas” en aquellos comercios que permanezcan abiertos a partir de las 22:00 horas. Respecto a la regulación de la temperatura con un máximo de 27 grados en los aires acondicionados, ha destacado que como es “friolera”, con 27 grados está “perfecta”, pero que "el público no es así". Elena es la dependienta de otra tienda de moda del casco antiguo de Marbella.

“Es muy fuerte que te digan lo que tienes que hacer con tu negocio”, ha opinado, señalando que apagar los escaparates de las tiendas repercutirá en las ventas al asegurar que a los clientes" les gusta tener las cosas bien puestas, colocadas e iluminadas".

Así, ha valorado el paquete de medidas de ahorro energético como algo " ilógico y absurdo" frente a los gastos que asumen las empresas, al tiempo que ha criticado el el precio de la electricidad. "A los que les faltan luces es a ellos, que no tienen ninguna", ha exclamado la joven, quien ha asegurado que no cumplirá con la medida.

María José Ramos trabaja como dependienta en la tienda de moda UGG, ubicada en el lujoso Puerto Banús, quien considera el paquete de ahorro energético como "horrible", y que la obligación de poner el aire acondicionado a 27 grados como máximo perjudicara al negocio, ya que el público quiere comprar en "un sitio agradable". Por otro lado, ha señalado que apagar el escaparate a las 22:00 horas afectará principalmente durante el invierno porque "de noche no se ve".

Otros establecimientos abordan las nuevas medidas de una forma menos divergente, aunque no deja de tener sus efectos, como es el caso de la zapatería 'Nevada & Capricho', localizada en la avenida Ricardo Soriano, y que este mismo miércoles ha instalado una “alarma” en debido a que “el centro se queda a oscuras”, según ha declarado Alejandro Moreno, dependiente de la tienda.

Según ha valorado, apagar el escaparate las 22:00 horas no repercutirá en las ventas del negocio, ya que cuenta con una “clientela fija” y hasta el momento tenían establecido un sistema que “saltaba a las 23:00 horas” y que ahora retrasarán una hora. Por el contrario, sí ha opinado que la climatización puede influir de manera negativa porque “el aire se nota” y " estando a 37 grados en la calle se nota poco la diferencia ".

Ana Ortiz regenta la tienda Ana Ortiz ceramic atelier, ubicada en el casco antiguo, un comercio que no se verá afectado por el apagón del escaparate a las 22:00 horas, ya que coincide con el horario de cierre, aunque ha valorado que es "absurdo si estás trabajando" apagar las luces. La comerciante se ha mostrado de acuerdo en que "hay que tomar medidas y cada uno poner su granito de arena", por lo que apagará su escaparate a las 22:00, pero ha destacado que "pondría como máximo 25 grados" en cuanto a la climatización de los establecimientos.

Inma Vargas trabaja como dependienta en la tienda de complementos y joyería Flora Mogador, en el centro histórico de la ciudad. En su opinión, las medidas aprobadas por el Gobierno no afectarán al comercio porque cierra las 22:00 horas, remarcando que repercutirá en la gente que “cierra más tarde”. Por otro lado, ha señalado que manteniendo “el aire acondicionado a 27 grados hace mucho calor”.

De la misma opinión es Francisco Ruz, propietario de la joyería Ruz, quien ha agregado ante la nueva normativa que "nos tendremos que adaptar", asegurando que no afectará su negocio porque “cierra a las 21:30 horas, y como máximo a las 22:00”. Sobre los 27 grados decretados para regular la temperatura de los establecimientos, ha indicado que dependerá de la "puesta a punto" de los aires acondicionados para tener para mantener el local refrigerado.

El propietario de la zapatería Jackie Jean Obsesión, en puerto Banús, Nabil Habib, se ha mostrado partidario del paquete de medidas adoptadas por el Gobierno, subrayando que apoya todo aquello que vaya “a favor del interés general”. De esta manera, indicado que de previamente ya apagaba el escaparate a las 22:00 horas junto con el cierre del establecimiento, ha asegurado.

La presidenta de la

Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de San Pedro (APYMESPA), Ana García, ha señalado que “todas las medidas están muy bien pero el gobierno debe empezar dando ejemplo”, apuntando en primer lugar a “bajar el coste de la energía”. Además, ha destacado que el Ejecutivo central debería de “motivar e incentivar con más ayudas a invertir en instalaciones más eficientes para los comerciantes y pequeñas empresas”.

Por otra parte, ha valorado que “si un negocio para el confort tiene que estar climatizado” o su horario sobrepasa las 22:00 horas “no se debe obligar a apagar sus instalaciones”.