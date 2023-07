Eva Longoria y Miguel Bosé encienden la gala Global Gift en Marbella

La actriz estadounidense Eva Longoria ha amadrinado un año más la gala benéfica Global Gift en Marbela, que ha contado con la presencia de artistas nacionales e internacionales como el cantante Miguel Bosé, donde se han recaudado fondos para el proyecto social Casa Ángeles, que abandera la fundación Global Gift.

La alfombra roja ha dado comienzo alrededor de las 20:00 y ha llegado a su fin sobre las 21:30 horas de este lunes en los jardines del hotel de 5 estrellas Don Pepe Gran Meliá de Marbella, por donde ha desfilado una cuarentena de personalidades del panorama artístico y social con la actriz estadounidense a la cabeza como la actriz y modelo Paula Echevarría, la intérprete Brigitte Nielsen, la presentadora Luján Argüelles o el actor Amaury Nolasco, entre otros.

Longoria ha posado en la alfombra roja ataviada en un vestido negro ceñido, la cual se ha mostrado muy contenta de estar en Marbella y se ha hecho fotos con gran parte de los invitados a la cena de gala, aunque ha declinado hacer declaraciones a la prensa debido al “dolor de cabeza” que padecía en la noche de este lunes, según han señalado desde la organización del evento solidario.

Le ha acompañado el cantante Miguel Bosé, que ha presentado afección en la voz, un problema que el artista padece desde hace un tiempo, y que deriva de una infección generada a causa de un implante de una muela mal puesto, según explicó en el mes de marzo en el programa de La Sexta El Hormiguero.

El cantante se ha mostrado muy contento de apoyar la gala y la causa de la fundación Global Gift, destacando que hace mucho tiempo que no venía a Marbella, cuya visita será corta y no podrá disfrutar de la ciudad. “He llegado hace unas horas y me voy mañana por la mañana”, ha señalado.

La fundadora de la fundación Global Gift e impulsora del evento, María Bravo, ha declarado que ha habido mucha “anticipación” a la hora de reservar para la cena de gala, que este año se ha organizado al aire libre y donde predomina el color rosa para “apoyar el tema del cáncer”. De la noche ha puesto de relieve que tendrá “un toque español” de la mano de Miguel Bosé o los Gipsy kings. Según ha destacado, la cena ha contado con la asistencia de “300 personas” con un precio por cubierto comprendido entre los 500 y los 1.000 euros.

Bravo ha destacado el “campamento de verano inclusivo” que ha puesto en marcha Casa ángeles la fundación Global Gift, con niños con necesidades especiales donde “es muy bonito ver cómo se ayudan”, destacando que “es muy necesaria la compasión”.

Amaury Nolasco defiende la huelga de actores de Hollywood

El actor Amaury Nolasco ha celebrado que es la undécima edición de la gala Global Gift a la que acude en Marbella, remarcando que “esto se ha convertido en una tradición”, por lo que ha bromeado con que deberían de otorgarle “la ciudadanía de España”, una ciudad que le “encanta” y que ha asegurado que visitará más a menudo tras la compra de Longoria de una vivienda en la localidad costasoleña.

“Compré un pasaje de ida, pero no de vuelta”, ha señalado en torno a su visita, en “unas vacaciones forzadas de las que no me estoy quejando en absoluto” a causa de la huelga de actores de Hollywood iniciada el pasado mes de junio, ha referido Nolasco, quien ha valorado la iniciativa como “muy necesaria”. “Tan pronto como pase regresamos a trabajar”, ha señalado el portorriqueño, destacando que se intenta “solidarizar con mis compañeros, y obviamente apoyándolos como podamos”.

El actor ha mostrado su predilección por la zona, declarando que “la Costa del Sol es una maravilla”, así como ha recordado que es “embajador” de la gala Global Gift, “ayudando a niños que no han tenido una oportunidad y que mejor que con mi presencia poniendo un granito de arena”.

Por su parte, la actriz Paula Echevarría ha participado en la gala acompañada de su marido, el futbolista Miguel Torres, indicando que “hay que ser solidarios y hay que colaborar”, al tiempo que su acompañante ha destacado que “Marbella para nosotros es nuestra segunda casa”, donde la pareja aprovechará la temporada estival tras su paso por la gala benéfica.

La princesa Beatriz de Orleans es otra de las asiduas a la gala Global Gift, en la que ha estado acompañada por una representación de la Asociación española del lujo, de la que forma parte. La aristócrata ha subrayado su papel como embajadora de Marbella, a la que “nadie se atreve a atacar”, envuelta en un vestido de la última colección de alta costura de Givenchy.

La actriz Brigitte Nielsen ha acudido a la cena de gala con su pareja, donde ha manifestado que “es la segunda vez que visita Marbella” y que “ama España”, pero que “hace mucho calor”. Mientras, la presentadora Luján Argüelles ha señalado que ya ha colaborado varios años con el evento solidario, debido a la amistad que mantiene con Eva Longoria y María Bravo, apuntando que “en el mundo en el que vivimos hay que apostar cada vez más por la solidaridad, hay muchas realidades y hay que intentar ayudar en todas”.

El proyecto social Casa Ángeles, que abandera la fundación Global Gift, presta atención terapéutica a menores con necesidades especiales, y en la actualidad ha llegado a atender a casi 1.000 menores. La recaudación de la cena benéfica irá destinada a sufragar la iniciativa.