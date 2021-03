Luto en el instituto Guadalpín de Marbella por la muerte de una profesora: “Estamos destrozados, no nos lo esperábamos"

El Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Guadalpín de Marbella está de luto tras el fallecimiento de una profesora de 43 años a causa de un ictus semanas después de que se le suministrara la vacuna contra la Covid- 19 de AstraZeneca, lo que ha generado “preocupación” en la comunidad educativa, según ha destacado este miércoles el director del centro, Fernando Vázquez.

La docente, de 43 años de edad y especializada en Matemáticas, murió el pasado martes tras sufrir un ictus días antes, por el que permaneció ingresada en un hospital de Marbella hasta su fallecimiento, que se ha sido acogido con tristeza y dolor por parte del sector educativo. Por el momento, Sanidad está recabando datos y llevando a cabo una investigación exhaustiva para determinar si existe una relación de causalidad entre la vacunación y el fallecimiento.

“Estamos completamente destrozados, no nos lo esperábamos, a pesar de que en los últimos días estaba ingresada con un coma inducido, pero pensábamos que al ser una persona joven y fuerte podría superarlo, pero trágicamente no ha sido así”, ha lamentado el director del centro, quien ha relatado que Pilar, la docente fallecida, llevaba con "síntomas" desde que se vacunó contra la Covid-19 el pasado 3 de marzo.

Vázquez ha explicado que “a pesar de encontrarse mal durante esta última semana, ella decidió asistir a clase en vez de darse de baja y quedarse en su casa”, ensalzando que “era una gran profesional” y “prefirió estar aquí porque es el fin del trimestre”, tenía “muchos compromisos con los alumnos” y “no quería que su estado de salud los perjudicara”.

En un “segundo plano”, ha destacado la "preocupación" que existe entre los docentes del instituto, asegurando que muchos profesores “están preocupados porque han sido vacunados con la misma vacuna”, por lo que ha remarcado que el deseo de la comunidad educativa es que “se demuestre que no ha habido una relación y que lo de Pilar es un lamentable un accidente vascular que no tiene relación con la vacuna”.

En este sentido, ha señalado que existe “recelo” a la hora de suministrarse la segunda dosis por parte de los profesores, para lo que están citados entre mayo y junio al haberse vacunado la mayoría entre el 3 y el 5 de marzo. “Lo que pasa es que hay compañeros que están diciendo que no se la quieren poner”, ha subrayado Vázquez, al tiempo que ha valorado que “científicamente no tiene ningún peso –estadísticamente-, pero el miedo es libre y no atiende a razones”.

En memoria de la docente, el centro ha realizado este miércoles “un minuto de silencio” a las 10:00, en un “acto íntimo y pequeño” para “evitar aglomeraciones”, ya que el instituto cuenta con 1.200 alumnos y 107 docentes; y que han podido seguir desde sus casas aquellos que siguen las clases telemáticamente. Además, se han colocado “las banderas a media asta” y “un pequeño altar improvisado” en la entrada.

Según ha detallado, Pilar llevaba solo un curso en el IES Guadalpín, resaltando que “era muy responsable, muy seria y muy metódica”. La docente era también tutora de una clase de tercero de la ESO, por lo que sus alumnos han acogido el fallecimiento con “tristeza”. Asimismo, ha señalado que la familia está “destrozada”, dejando a dos menores de 7 y 2 años.