Marbella ratifica los criterios del avance del nuevo PGOU tras la participación ciudadana

El Pleno de la Corporación del Ayuntamiento de Marbella ha ratificado este martes los criterios del avance del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) tras aprobar por unanimidad el informe de sugerencias con 342 propuestas recabadas.

La delegada de Ordenación del Territorio, María Francisca Caracuel, ha sido la encarga de defender el único punto de la sesión extraordinaria, donde además se ha dado cuenta del “documento de alcance del estudio ambiental estratégico”, la consulta de impacto en la salud y del proceso de participación ciudadana en relación al avance de la revisión del Plan General.

Según ha precisado durante su intervención la responsable municipal, la primera propuesta que se ha sometido al Pleno ha sido la confirmación de “los criterios, objetivos, alternativas y propuestas generales del documento de avance aprobado en el acuerdo plenario de 29 de julio del 2020”, informando de que no se ha realizado “ninguna alteración” en el mismo, que recoge el tener en cuenta las sugerencias para su “redacción”.

Así, la concejala ha recordado que paralelamente a la tramitación del avance del nuevo PGOU, “se abrió el período de sugerencias” mientras la Consejería estudiaba el mismo, del cual ha señalado que “finalizó con la presentación de 342 sugerencias”, de las que 167 han sido iniciativas de sociedades mercantiles, 103 de particulares y el resto se han realizado “por comunidades de propietarios, asociaciones y colectivos”, ha puntualizado.

De éstas, la delegada ha especificado que “más de 200 no han sido propiamente sugerencias al avance, sino propuestas puntuales con contenido urbanístico” que ha tildado como “cuestiones de óptica particular o puntual”, remarcando que “el avance no define los criterios objetivos, alternativas y propuestas generales de ordenación que sirven de orientación para la redacción del Plan General”.

“El documento de avance ni clasifica ni califica suelo”, ha indicado la edil, quien ha destacado que por ello “no es posible pronunciarse sobre ellas en este momento del procedimiento”, algunas de las cuales versan sobre “el reconocimiento de suelo urbano consolidado” o “cambios puntuales de calificación”, entre otros aspectos.

Sin embargo, ha asegurado que todas las propuestas “han sido objeto de análisis y estudio y aportan una información importante e interesante para que en el futuro sean consideradas cuando el proceso de revisión haya avanzado”.

En cuanto a las "sugerencias de óptica general o transversal" al avance, relativas a la movilidad, las infraestructuras o el medio ambiente; Caracuel ha detallado que las mismas “confirman los criterios y soluciones generales de ese documento en cuanto a los aspectos generales del modelo de ciudad”, por lo que “se refuerzan y apoyan los criterios y objetivos del avance aprobado”. Estas propuestas han sido aprobadas por unanimidad de todos los grupos políticos.

Asimismo, Caracuel ha dado cuenta del programa de participación ciudadana, que ha contemplado el desarrollo de “mesas redondas, cursos sobre el plan o reuniones con colegios profesionales”, asegurando que la iniciativa debe seguir en los próximos meses.

Igualmente, durante la sesión plenaria se ha dado cuenta de “la consulta a la Dirección General de Salud Pública”, que ha respondido que “el documento de revisión debe ser sometido a evaluación de impacto de la salud”, así como se ha dado cuenta “del documento de alcance”, que fue remitido por la Delegación Territorial de desarrollo y recoge “los principios mínimos las líneas generales que deben cumplirse en la elaboración del documento de aprobación inicial y del estudio ambiental estratégico”.

Tras los pasos dados, Caracuel ha apuntado que el equipo de gobierno sigue trabajando en tres aspectos, destacando en primer lugar que está “finalizando el estudio de las propuestas del segundo periodo”, que ha recordado que se abrió con carácter “voluntario”, aunque ha remarcado que el Ayuntamiento continúa “recogiendo extemporáneamente todas las propuestas que se siguen presentando y serán todas valoradas y analizadas para el documento de aprobación inicial”.

Como segundo frente, ha destacado que se está “redactando el estudio documental estratégico después de haber recibido ese documento de alcance que fija las líneas mínimas”, y por último ha indicado que se está “planificando el documento para la aprobación inicial que deseamos ver pronto pues finalizado”.